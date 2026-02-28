Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İran operasyonunun perde arkası: 40 yıllık “suç listesi” gerekçesi
Giriş Tarihi: 28.02.2026 15:20

İran operasyonunun perde arkası: 40 yıllık “suç listesi” gerekçesi

The Jerusalem Post'ta yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump 28 Şubat'ta İran'a yönelik büyük çaplı askeri operasyon başlattıklarını duyururken, kararın gerekçesini İran rejiminin 40 yılı aşkın süredir ABD'ye karşı yürüttüğünü savunduğu saldırılar ve "Amerika'ya ölüm" söylemiyle açıkladı. Trump, Tahran'daki rehine krizinden Beyrut'taki deniz piyadeleri saldırısına ve Orta Doğu'daki vekil güçlerin eylemlerine kadar uzanan bir "suç listesi" sıralayarak, operasyonların amacının Amerikan halkını, askerlerini ve müttefiklerini "yakın tehditlerden korumak" olduğunu belirtti.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
  • ABONE OL
İran operasyonunun perde arkası: 40 yıllık suç listesi gerekçesi

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Şubat'ta ABD'nin İran'a karşı büyük çaplı askeri operasyonlara başladığını duyurdu. İsrail merkezli The Jerusalem Post'a göre Trump'ın bu konuşması, İran hakkındaki önceki açıklamalarından daha sert ve kapsamlı bir güvenlik doktrini içeriği taşıyordu.

İran operasyonunun perde arkası: 40 yıllık suç listesi gerekçesi

Trump, konuşmasında İran rejiminin uzun yıllardır süren "suç listesine" değinerek, "Amacımız, çok acımasız ve korkunç insanlardan oluşan İran rejiminin yarattığı yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır" ifadelerini kullandı. Habere göre Trump, İran rejiminin tehditlerinin ABD birliklerini, denizaşırı üsleri ve müttefik ülkeleri doğrudan risk altına soktuğunu savundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İran operasyonunun perde arkası: 40 yıllık suç listesi gerekçesi

"ABD'YE ÖLÜM" SLOGANI VE 47 YILLIK DÜŞMANLIK VURGUSU

İsrail merkezli gazeteye göre Trump konuşmasında, İran rejiminin kuruluşundan bu yana ABD'ye yönelik düşmanca söylemlerine dikkat çekti. Trump, İran rejiminin 47 yıldır "Amerika'ya ölüm" sloganını tekrarladığını ve bunun ABD tarafından artık tolere edilmeyeceğini söyledi.

İran operasyonunun perde arkası: 40 yıllık suç listesi gerekçesi

Habere göre Trump, İran'ın 1979 İslam Devrimi sonrası iktidara gelmesinden bu yana uluslararası toplumdan yeterli cezayı almadığını öne sürdü.

İran operasyonunun perde arkası: 40 yıllık suç listesi gerekçesi

1980'LER: REHİNE KRİZİ VE DİPLOMATİK GERİLİM

The Jerusalem Post'a göre Trump, İran-ABD ilişkilerinin geriliminin 1980'lerde başladığını hatırlattı. Trump, bu dönemi ABD'de kendisinin iş dünyasında yükseldiği ve siyasete adım attığı şekillendirici yıllar olarak tanımladı.

İran operasyonunun perde arkası: 40 yıllık suç listesi gerekçesi

Trump, 1979'daki Tahran'daki ABD Büyükelçiliği baskınını hatırlatarak onlarca Amerikan vatandaşının 444 gün boyunca rehin tutulduğunu söyledi. Habere göre Trump, bu olayın ABD toplumunda derin bir travma yarattığını belirtti.

İran operasyonunun perde arkası: 40 yıllık suç listesi gerekçesi

ASKERİ SALDIRILAR VE VEKALET SAVAŞLARI

Analize göre Trump, İran'ın ABD hedeflerine yönelik saldırılarını da sıraladı. Trump şu saldırıları hatırlattı:

İran operasyonunun perde arkası: 40 yıllık suç listesi gerekçesi

-1983'te Beyrut'taki ABD deniz piyadeleri kışlasına düzenlenen ve 241 Amerikan askerinin ölümüne neden olan saldırı.

-2000 yılında USS Cole'a yönelik saldırı ve İran bağlantılı militan grupların olası rolü.

-Trump, İran'ın Irak'ta yüzlerce Amerikan askerinin ölümüne veya yaralanmasına neden olduğunu da öne sürdü.

İran operasyonunun perde arkası: 40 yıllık suç listesi gerekçesi

ORTA DOĞU'DAKİ DENİZ YOLLARINA YÖNELİK TEHDİT İDDİASI

Habere göre Trump, İran vekil güçlerinin Orta Doğu'da konuşlu Amerikan askerlerine ve uluslararası deniz ticaret yollarına saldırılar düzenlediğini söyledi. Trump, bu eylemleri "kitlesel terör eylemleri" olarak nitelendirdi ve ABD'nin artık buna tahammül etmeyeceğini vurguladı.

İran operasyonunun perde arkası: 40 yıllık suç listesi gerekçesi

MAKE AMERICA GREAT AGAIN (MAGA) DOKTRİNİ VE TARİHSEL HESAPLAŞMA SÖYLEMİ

Trump, "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" hareketine atıfta bulunarak ABD'nin geçmişteki gücünü yeniden kazanmayı hedeflediğini ifade etti. The Jerusalem Post'a göre Trump'ın söylemi, yalnızca güvenlik politikası değil, aynı zamanda tarihsel bir hesaplaşma ve jeopolitik rekabet mesajı da içeriyordu.

İran operasyonunun perde arkası: 40 yıllık suç listesi gerekçesi

"ABD ARTIK KARŞILIK VERİYOR" MESAJI

Habere göre Trump konuşmasını, İran'ın 40 yılı aşkın süredir ABD'ye saldırılar düzenlediği ve çok sayıda Amerikan vatandaşının ölümüne neden olduğu iddiasıyla tamamladı. Trump, "Şimdi Amerika karşılık veriyor" diyerek operasyonların devam edebileceği sinyalini verdi.

İran operasyonunun perde arkası: 40 yıllık suç listesi gerekçesi

Haberde bu açıklamaların ABD-İran geriliminde yeni ve daha sert bir güvenlik stratejisi dönemine işaret ettiği ifade edildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!