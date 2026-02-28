Haberler
İran operasyonunun perde arkası: 40 yıllık “suç listesi” gerekçesi
Giriş Tarihi: 28.02.2026 15:20
The Jerusalem Post'ta yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump 28 Şubat'ta İran'a yönelik büyük çaplı askeri operasyon başlattıklarını duyururken, kararın gerekçesini İran rejiminin 40 yılı aşkın süredir ABD'ye karşı yürüttüğünü savunduğu saldırılar ve "Amerika'ya ölüm" söylemiyle açıkladı. Trump, Tahran'daki rehine krizinden Beyrut'taki deniz piyadeleri saldırısına ve Orta Doğu'daki vekil güçlerin eylemlerine kadar uzanan bir "suç listesi" sıralayarak, operasyonların amacının Amerikan halkını, askerlerini ve müttefiklerini "yakın tehditlerden korumak" olduğunu belirtti.