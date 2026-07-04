Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İran'da Ali Hamaney'e veda töreni: Toplanan binlerce kalabalık aynı sloganı attı!
Giriş Tarihi: 04.07.2026 10:37 Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 10:38

İran'da Ali Hamaney'e veda töreni: Toplanan binlerce kalabalık aynı sloganı attı!

ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a 28 Şubat'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreni devam ediyor. Dün devlet töreni ile başlayan ve sadece yabancı devlet adamlarının ziyaretine izin verilen cenaze töreni, bugün halka açık şekilde yapılıyor.

AJANSLAR
  • ABONE OL
İran’da Ali Hamaney’e veda töreni: Toplanan binlerce kalabalık aynı sloganı attı!

Başkent Tahran'da İmam Humeyni Camii'nde ve çevresinde binlerce kişi Hamaney'i son yolculuğuna uğurlamak için toplandı. Kalabalık, "Sözümüz bir! İntikam! İntikam!" sloganları attı.

İran’da Ali Hamaney’e veda töreni: Toplanan binlerce kalabalık aynı sloganı attı!

Hava sıcaklığı 31 derecelerde seyreden Tahran'da, kalabalığı serinletmek için su püskürtme sistemleri kullanıldı. İranlı yetkililer, cenaze törenine 15 ila 20 milyon kişinin katılımını beklerken, gerçekleşmesi halinde bu ülke tarihindeki en büyük devlet cenazesi olarak kayıtlara geçecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İran’da Ali Hamaney’e veda töreni: Toplanan binlerce kalabalık aynı sloganı attı!

OĞLU TÖRENE KATILMADI

Ali Hamaney'in oğlu ve halefi Mücteba Hamaney, dün düzenlenen devlet törenine güvenlik gerekçesiyle katılmadı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İran’da Ali Hamaney’e veda töreni: Toplanan binlerce kalabalık aynı sloganı attı!

Babasının öldürüldüğü saldırıdan bu yana kamuoyu önüne çıkmayan Hamaney, aynı saldırıda hayatını kaybeden eşi için perşembe günü düzenlenen anma töreninde de yer almadı.

İran’da Ali Hamaney’e veda töreni: Toplanan binlerce kalabalık aynı sloganı attı!

HAMANEY 9 TEMMUZ'DA DEFNEDİLECEK

Hamaney ve aile üyeleri için yarın halka açık tören devam edecek. 6 ve 7 Temmuz'da cenaze, Tahran'ın diğer bölgelerinden geçtikten sonra Kum şehrine götürülecek.

İran’da Ali Hamaney’e veda töreni: Toplanan binlerce kalabalık aynı sloganı attı!

Hamaney'in naaşı, daha sonra 8 Temmuz'da Irak'ın Necef ve Kerbela şehirlerine götürülerek sergilenecek.

İran’da Ali Hamaney’e veda töreni: Toplanan binlerce kalabalık aynı sloganı attı!

Hamaney'in naaşı, Irak'ın ardından İran'a geri getirilecek ve 9 Temmuz'da Meşhed'deki İmam Reza türbesinde defnedilecek.

İran’da Ali Hamaney’e veda töreni: Toplanan binlerce kalabalık aynı sloganı attı!

Geçtiğimiz mart ayında yapılması planlanan cenaze töreni, ABD ve İsrail'in saldırılarının devam etmesi nedeniyle ertelenmişti.

İran’da Ali Hamaney’e veda töreni: Toplanan binlerce kalabalık aynı sloganı attı!
İran’da Ali Hamaney’e veda töreni: Toplanan binlerce kalabalık aynı sloganı attı!
İran’da Ali Hamaney’e veda töreni: Toplanan binlerce kalabalık aynı sloganı attı!
İran’da Ali Hamaney’e veda töreni: Toplanan binlerce kalabalık aynı sloganı attı!
İran’da Ali Hamaney’e veda töreni: Toplanan binlerce kalabalık aynı sloganı attı!
#ALİ HAMANEY #İRAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA