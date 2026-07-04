İran’da Ali Hamaney’e veda töreni: Toplanan binlerce kalabalık aynı sloganı attı!

Hava sıcaklığı 31 derecelerde seyreden Tahran'da, kalabalığı serinletmek için su püskürtme sistemleri kullanıldı. İranlı yetkililer, cenaze törenine 15 ila 20 milyon kişinin katılımını beklerken, gerçekleşmesi halinde bu ülke tarihindeki en büyük devlet cenazesi olarak kayıtlara geçecek.