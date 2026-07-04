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İran'da Ali Hamaney'e veda töreni: Toplanan binlerce kalabalık aynı sloganı attı!
Giriş Tarihi: 04.07.2026 10:37
Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 10:38
İran'da Ali Hamaney'e veda töreni: Toplanan binlerce kalabalık aynı sloganı attı!
ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a 28 Şubat'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreni devam ediyor. Dün devlet töreni ile başlayan ve sadece yabancı devlet adamlarının ziyaretine izin verilen cenaze töreni, bugün halka açık şekilde yapılıyor.