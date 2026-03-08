Haberler
İran'dan ABD ve İsrail'e rest! Petrol fiyatlarına dikkat çekti: Gözdağı verdi!
Giriş Tarihi: 08.03.2026 22:50
Güncelleme Tarihi: 08.03.2026 22:51
İran ordusu, ABD ve İsrail'in ülkedeki enerji altyapısını vurmaya devam etmesi halinde bölgedeki petrol tesislerini hedef alacağı uyarısında bulundu. Devlet televizyonuna konuşan Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, "Eğer petrolün varil fiyatının 200 doların üzerinde olmasına tahammül edebiliyorsanız, bu oyuna devam edin." dedi.