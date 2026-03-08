Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 08.03.2026 22:50 Güncelleme Tarihi: 08.03.2026 22:51

İran'dan ABD ve İsrail'e rest! Petrol fiyatlarına dikkat çekti: Gözdağı verdi!

İran ordusu, ABD ve İsrail'in ülkedeki enerji altyapısını vurmaya devam etmesi halinde bölgedeki petrol tesislerini hedef alacağı uyarısında bulundu. Devlet televizyonuna konuşan Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, "Eğer petrolün varil fiyatının 200 doların üzerinde olmasına tahammül edebiliyorsanız, bu oyuna devam edin." dedi.

AA
Devlet televizyonuna konuşan Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD ve İsrail'in İran'ın altyapısına yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Zülfikari ABD ve İsrail'in, "halka ait yakıt ve enerji altyapısı ve hizmet merkezlerinin bazı kısımlarını hedef alacak kadar ileri gittiğini" belirtti.

İran silahlı kuvvetlerinin, bölgedeki tüm yakıt, enerji ve kamu hizmeti altyapıları hakkında "istihbarata, bilgiye ve saldırı kabiliyetine sahip olduğunu" ileri süren Zülfikari, buna rağmen, İran'ın "şimdiye kadar benzer herhangi bir eylemden kaçındığını" ifade etti.

Zülfikari, İslam ülkeleri yönetimlerinden, savaşın etkilerinin daha fazla yayılmaması için ABD ve İsrail'i "bu tür korkakça ve insanlık dışı eylemler konusunda bir an önce uyarmalarını" beklediklerini söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aksi takdirde, bölgede benzer eylemler gerçekleştirilecek ve eğer petrolün varil fiyatının 200 doların üzerinde olmasına tahammül edebiliyorsanız, bu oyuna devam edin."

ABD VE İSRAİL, TAHRAN VE ÇEVRESİNDEKİ PETROL DEPOLARINI HEDEF ALMIŞTI

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na konuşan, İranlı bir yetkili, ülkesinin hedef belirleme sürecinde değişikliğe gittiğine atıf yaparak, artık yalnızca ABD ve İsrail'e ait askeri noktaları hedef almakla yetinmeyeceklerini belirtmişti.

"İran'ın hedef listesinde değişiklik yaparak ABD sermayesini de hedef alacağını" söyleyen yetkili, alınan bu yeni kararın, ABD ve İsrailli yetkililerin söylemlerinde yaşanan değişim üzerine gerçekleştiğini ve söz konusu ülkelerin doğrudan İran halkını tehdit etmeye başladığını belirtmişti.

ABD ve İsrail dün gece başkent Tahran ve çevresindeki petrol depolarını hedef almıştı.

