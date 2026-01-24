Haberler
İran’dan ABD’ye sert uyarı: “Herhangi bir saldırı topyekün savaş sayılır”
Giriş Tarihi: 24.01.2026 11:12
ABD'nin Venezuela'ya yönelik müdahaleci hamleleri ve İran yönetimine karşı artan askeri tehditleri, küresel ölçekte yeni bir gerilim hattı oluştururken, Tahran'dan son derece sert bir uyarı geldi. İran yönetimi, Washington'un atacağı en küçük askeri adımın bile "topyekün savaş" olarak kabul edileceğini ve en ağır şekilde karşılık verileceğini duyururken, ülkenin tam teyakkuzda olduğu vurgulandı; ABD Başkanı Donald Trump ise Orta Doğu'ya büyük bir donanma filosu sevk ettiklerini açıklayıp İran'ın nükleer tesislerini hedef alan tehditlerini yineleyerek tansiyonu daha da yükseltti.