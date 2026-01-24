İran’dan ABD’ye sert uyarı: “Herhangi bir saldırı topyekün savaş sayılır”

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 24.01.2026 11:12

ABD'nin Venezuela'ya yönelik müdahaleci hamleleri ve İran yönetimine karşı artan askeri tehditleri, küresel ölçekte yeni bir gerilim hattı oluştururken, Tahran'dan son derece sert bir uyarı geldi. İran yönetimi, Washington'un atacağı en küçük askeri adımın bile "topyekün savaş" olarak kabul edileceğini ve en ağır şekilde karşılık verileceğini duyururken, ülkenin tam teyakkuzda olduğu vurgulandı; ABD Başkanı Donald Trump ise Orta Doğu'ya büyük bir donanma filosu sevk ettiklerini açıklayıp İran'ın nükleer tesislerini hedef alan tehditlerini yineleyerek tansiyonu daha da yükseltti.

İran yönetimi, ABD'nin askeri hamlelerine karşı en sert mesajı verdi. Tahran'dan yapılan açıklamada, Washington'un atacağı en küçük adımın bile "topyekün savaş" olarak kabul edileceği ve karşılığının en ağır şekilde verileceği duyuruldu.

Reuters'a konuşan üst düzey İranlı bir yetkili, ABD'nin olası bir saldırısına ilişkin "Bu sefer, ister sınırlı, ister sınırsız, ister hassas, ister kinetik, ne derlerse desinler, herhangi bir saldırıyı bize karşı topyekün bir savaş olarak değerlendireceğiz ve bunu çözmek için mümkün olan en sert şekilde karşılık vereceğiz" açıklamasında bulundu.

"İRAN TEYAKKUZDA"

ABD'nin Orta Doğu'ya büyük bir donanma filosu göndermesine dikkat çeken İranlı yetkili, ülkenin alarm durumunda olduğunu vurguladı.

"ABD'nin yaptığı askeri yığınağın gerçek bir çatışma amacını taşımadığını umuyoruz. Ancak ordumuz en kötü senaryoya hazır. Bu yüzden İran tamamen teyakkuz durumunda" açıklamasında bulunan yetkili, "Amerikalılar İran'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ederse, karşılık vereceğiz" dedi.

"BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK"

İranlı yetkili, ülkesinin kendini savunmaktan başka bir yolu olmadığını belirterek, "ABD'nin sürekli askeri tehdidi altında olan bir ülke olarak, saldırıyı püskürtmek ve dengeyi yeniden kurmak için elimizdeki tüm imkânları kullanmak zorundayız" dedi.

TRUMP'TAN GÖZDAĞI

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu (WEF) toplantılarının ardından ülkesine dönüşte uçakta yaptığı açıklamada, İran'daki gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, "Her ihtimale karşı o yöne doğru çok sayıda gemi sevk ettik. Büyük bir deniz filosu bölgeye doğru ilerliyor.

Ne olacağını göreceğiz. Umuyorum ki hiçbir şey olmaz, ancak onları çok dikkatli şekilde takip ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Kendisinin yaptığı çağrı sonrasında İran'ın 837 kişinin idamını durdurduğunu hatırlatan Trump, "Ancak şunu da söyleyeyim: Bölgeye doğru ilerleyen çok büyük bir donanmamız var. Belki kullanmak zorunda kalmayız. Göreceğiz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

"NÜKLEER TESİSLERİ VURURUZ" MESAJI

"İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in görevden çekilmesini ya da sürgüne gitmesini istiyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Trump, "Şu aşamada bu konuya girmek istemiyorum. Ama ne beklediğimizi çok iyi biliyorlar" demişti.

İran ile müzakereye açık olduklarını belirten Trump, ABD'nin ülkenin nükleer tesislerine yönelik saldırılarını hatırlatarak, "Eğer yeniden aynı şeyi yapmaya kalkarlarsa, orayı da aynı şekilde, hatta çok daha kolay vururuz" uyarısında bulunmuştu.