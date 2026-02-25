İran’dan “profesyonel yalancı” çıkışı! Trump: “Nükleer silaha asla izin vermeyeceğim”

"İRAN'IN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİM"

Trump, ABD-İran gerilimine ilişkin, "Benim tercihim bu sorunu diplomasi yoluyla çözmektir. Ancak kesin olan bir şey var ki dünyanın bir numaralı terör destekçisi olan bu ülkenin nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğim. Bunun olmasına izin veremeyiz." değerlendirmesini yaptı.