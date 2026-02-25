Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İran’dan “profesyonel yalancı” çıkışı! Trump: “Nükleer silaha asla izin vermeyeceğim”
Giriş Tarihi: 25.02.2026 15:36

İran’dan “profesyonel yalancı” çıkışı! Trump: “Nükleer silaha asla izin vermeyeceğim”

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'deki "Birliğin Durumu" konuşmasında İran'ın ABD'ye ulaşabilecek füzeler geliştirmeye çalıştığını öne sürerek, Tahran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğini vurguladı. Diplomasiye öncelik verdiğini ancak askeri seçenekler dahil tüm ihtimallere hazır olduklarını belirten Trump, müzakerelerin sürdüğünü fakat İran'dan "asla nükleer silah sahibi olmayacağız" taahhüdünü duymadıklarını söyledi. Öte yandan, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'den sert yanıt geldi; Bekayi, Washington'ı "yalanı tekrar etmekle" suçlayarak İran'ın nükleer programı ve füze kapasitesine ilişkin iddiaların dezenformasyon olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'deki "Birliğin Durumu" konuşmasında, İran'ın ABD'ye ulaşabilecek füzeler geliştirmeye çalıştığını savunarak, "Benim tercihim bu sorunu diplomasi yoluyla çözmektir. Ancak kesin olan bir şey var ki dünyanın bir numaralı terör destekçisi olan bu ülkenin nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğim." dedi.

Kongre'deki ortak oturumda yaptığı geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasında, ikinci başkanlık döneminin ilk yılını değerlendiren Trump, görevdeki 11 ayında 8 savaşı sona erdirdiğini belirtti. Trump, halen Tahran ile müzakerelerin sürdüğünü ancak anlaşma sağlanamaması durumunda hazırlıklı olduklarını vurguladı.

"İRAN'IN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİM"

Trump, ABD-İran gerilimine ilişkin, "Benim tercihim bu sorunu diplomasi yoluyla çözmektir. Ancak kesin olan bir şey var ki dünyanın bir numaralı terör destekçisi olan bu ülkenin nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğim. Bunun olmasına izin veremeyiz." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bölgesinde "terör destekçisi bir ülke" olduğunu savunarak, ABD'ye yönelik tehditler olduğunda askeri seçenekler dahil tüm ihtimalleri değerlendirmeye her zaman hazır olduğunu ifade etti.

İRAN, ABD'YE ULAŞABİLECEK FÜZELER ÜRETMEYE ÇALIŞIYOR

İran'ın artık ABD'ye de ulaşabilecek füzeler geliştirmeye çalıştığını iddia eden Trump, "Avrupa'yı ve denizaşırı üslerimizi tehdit edebilecek füzeler geliştirdiler ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşabilecek füzeler üretmek için de çalışıyorlar.

Silah programlarını, özellikle de nükleer silahlarını yeniden inşa etmeye kalkışmamaları konusunda uyarıldılar. Yine de her şeye yeniden başlıyorlar." diye konuştu.

"İRAN'DAN İSTEDİĞİMİZ SÖZÜ DUYAMADIK"

ABD Başkanı, on yıllardır ABD'nin temel politikasının İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermemek olduğunu vurgulayarak, "İranlılarla müzakerelerimiz devam ediyor. Anlaşma yapmak istiyorlar ancak şu gizli sözü henüz duymadık: Asla nükleer silaha sahip olmayacağız." ifadelerini kullandı.

İran'daki protestolarda 32 bin kişinin öldürüldüğünü ileri süren Trump, kendisinin devreye girmesiyle yüzlerce göstericinin infaz edilmesinin durdurulduğu yönündeki söylemlerini yineledi.

GAZZE'DEKİ ATEŞKESE VURGU

Öte yandan Trump, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının Orta Doğu barışı için çok önemli bir dönemeç olduğunu ifade ederek, bu konuda çaba gösteren herkese teşekkür ettiğini belirtti. Trump, Gazze'deki esirlerin geri verilmesi sürecine uzun bir şekilde temas ederken, Hamas'ın "hayatını kaybeden esirlerin cenazelerine ulaşılması konusunda çok çaba gösterdiğini" kaydetti.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜNDEN, TRUMP'A CEVAP

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ı "yalanı tekrar etmekle" suçladı. Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın Kongre'deki ortak oturumda yaptığı konuşmada, İran'a yönelik ifadelerini eleştirdi.

İranlı Sözcü, "Profesyonel yalancılar, sahte bir gerçeklik üretme konusunda özel bir uzmanlığa sahiptir." ifadelerini kullandı.

"HİÇ KİMSE BU TÜR YALANLARA ALDANMAMALIDIR"

Bekayi, Nazi Almanyası'nın Propaganda Bakanı ve Adolf Hitler'in danışmanı Joseph Goebbels'in "Yalan bir iddiayı, gerçek görünümü kazanana kadar tekrar et" sözünü hatırlatarak, "Bu kural, bugün sistematik şekilde ABD hükümeti ve çevresindeki savaş yanlıları, özellikle de İsrail'in soykırımcı rejimi tarafından, İran halkına karşı yürütülen şeytani bir dezenformasyon kampanyası amacıyla kullanılmaktadır.

İran'ın nükleer programı, kıtalararası balistik füzeleri ve ocak ayındaki olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin ortaya atılan iddialar, büyük yalanların tekrarından ibarettir. Hiç kimse bu tür yalanlara aldanmamalıdır" ifadelerini kullandı.

