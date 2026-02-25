Haberler
İran'dan "profesyonel yalancı" çıkışı! Trump: "Nükleer silaha asla izin vermeyeceğim"
ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'deki "Birliğin Durumu" konuşmasında İran'ın ABD'ye ulaşabilecek füzeler geliştirmeye çalıştığını öne sürerek, Tahran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğini vurguladı. Diplomasiye öncelik verdiğini ancak askeri seçenekler dahil tüm ihtimallere hazır olduklarını belirten Trump, müzakerelerin sürdüğünü fakat İran'dan "asla nükleer silah sahibi olmayacağız" taahhüdünü duymadıklarını söyledi. Öte yandan, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'den sert yanıt geldi; Bekayi, Washington'ı "yalanı tekrar etmekle" suçlayarak İran'ın nükleer programı ve füze kapasitesine ilişkin iddiaların dezenformasyon olduğunu savundu.