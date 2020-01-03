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  • İranlı komutan Kasım Süleymani öldürüldü! Kasım Süleymani'ye saldırıda yüzük detayı!

İranlı komutan öldürüldü! Kasım Süleymani'ye saldırıda yüzük detayı!

Dünya şoke eden bu haberle sarsıldı! İran ve ABD arasındaki gerilim artık geri dönülemez bir yola girdi. İran'ın en önemli askeri liderlerinden ABD'nin füze saldırısında öldürüldü! Bu olay tüm dünyayı tam anlamıyla şoka uğrattı. Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü bildirildi. Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı. Florida'da tatilde olan Trump ise herhangi bir açıklama yapmazken, Twitter hesabından Amerikan bayrağını paylaşmakla yetindi. Iraklı üst düzey yetkililer ise saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, General Kasım Süleymani'nin cesedinin paramparça olduğunu ve İranlı generalin yüzüğünden teşhis edildiğini kaydetti.

Giriş Tarihi: 03.01.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 10:09
İranlı komutan Kasım Süleymani öldürüldü! Kasım Süleymani'ye saldırıda yüzük detayı!

Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürüldü.

İranlı komutan Kasım Süleymani öldürüldü! Kasım Süleymani'ye saldırıda yüzük detayı!

Irak devlet televizyonunun haberinde, "Haşdi Şabi basın kaynaklarına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat'ta havalimanı yolunda araçlarına yönelik saldırıda öldürüldü." ifadelerine yer verildi.

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İranlı komutan Kasım Süleymani öldürüldü! Kasım Süleymani'ye saldırıda yüzük detayı!

Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı 'nin öldürüldüğünü açıkladı.

İranlı komutan Kasım Süleymani öldürüldü! Kasım Süleymani'ye saldırıda yüzük detayı!

Süleymani ve Kudüs Gücü'nün yüzlerce Amerikalının öldürülmesinden sorumlu olduğu ifade edilen açıklamada,

İranlı komutan Kasım Süleymani öldürüldü! Kasım Süleymani'ye saldırıda yüzük detayı!

"General Süleymani aktif olarak Irak ve bölgedeki Amerikan diplomat ve askerlerine yönelik saldırı planı yapıyordu." saptaması dikkati çekti.Açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

İranlı komutan Kasım Süleymani öldürüldü! Kasım Süleymani'ye saldırıda yüzük detayı!

"Süleymani Irak ve Amerikan vatandaşlarının ölmesine ve yaralanmasına yol açan 27 Aralık'taki saldırı dahil son birkaç ay boyunca Irak'taki koalisyon üslerine düzenlenen saldırıları azmettirmişti. General Süleymani, bu hafta ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçiliğine yönelik saldırıları da onaylamıştı. Bu saldırı İran'ın gelecekteki saldırılarını caydırma amacıyla düzenlendi. ABD, dünyadaki vatandaşlarımızı ve menfaatlerimizi korumak için gerekli tüm adımları atacaktır."

İranlı komutan Kasım Süleymani öldürüldü! Kasım Süleymani'ye saldırıda yüzük detayı!

Florida'da tatilde bulunan ABD Başkanı Trump ise Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, Twitter hesabından Amerikan bayrağını paylaşmakla yetindi.

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