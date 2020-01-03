İranlı komutan Kasım Süleymani öldürüldü! Kasım Süleymani'ye saldırıda yüzük detayı!

Dünya şoke eden bu haberle sarsıldı! İran ve ABD arasındaki gerilim artık geri dönülemez bir yola girdi. İran'ın en önemli askeri liderlerinden Kasım Süleymani ABD'nin füze saldırısında öldürüldü! Bu olay tüm dünyayı tam anlamıyla şoka uğrattı. Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü bildirildi. Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı. Florida'da tatilde olan Trump ise herhangi bir açıklama yapmazken, Twitter hesabından Amerikan bayrağını paylaşmakla yetindi. Iraklı üst düzey yetkililer ise saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, General Kasım Süleymani'nin cesedinin paramparça olduğunu ve İranlı generalin yüzüğünden teşhis edildiğini kaydetti.