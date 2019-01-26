Cinayet işledi milyoner oldu! Amanda Knox hakkında gerçek ortaya çıktı
Cinayet işledi milyoner oldu! Amanda Knox hakkında gerçek ortaya çıktı
Cinayet işledi milyoner oldu! Amanda Knox'un ev arkadaşı İngiliz Meredith Kercher, 2 Kasım 2007'de kaldığı evde boğazı kesilmiş ve 43 yerinden bıçaklanmış halde bulunmuştu. Knox ve o dönem sevgilisi olan İtalyan Raffaelle Sollecito, Kercher'i cinsel ilişkiye zorlamak ve cinayetten yargılanıp hapse girmişlerdi. 4 yıl sonra gelen beraatın ardından milyoner oldu. İşte Amanda Knox'un işlediği cinayetin detayları...
Giriş Tarihi: 26.01.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 11:38