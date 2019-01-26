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  • Cinayet işledi milyoner oldu! Amanda Knox hakkında gerçek ortaya çıktı

Cinayet işledi milyoner oldu! hakkında gerçek ortaya çıktı

Cinayet işledi milyoner oldu! 'un ev arkadaşı İngiliz Meredith Kercher, 2 Kasım 2007'de kaldığı evde boğazı kesilmiş ve 43 yerinden bıçaklanmış halde bulunmuştu. Knox ve o dönem sevgilisi olan İtalyan Raffaelle Sollecito, Kercher'i cinsel ilişkiye zorlamak ve cinayetten yargılanıp hapse girmişlerdi. 4 yıl sonra gelen beraatın ardından milyoner oldu. İşte Amanda Knox'un işlediği cinayetin detayları...

Giriş Tarihi: 26.01.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 11:38
İşlediği cinayet belgesellere konu olmuştu! Amanda Knox hakkında gerçek ortaya çıktı

İşlediği cinayet belgesellere konu olmuştu! Amanda Knox hakkında gerçek ortaya çıktı

Beraat sonrası milyoner olan Knox, AİHM'den de yüklü tazminat kazandı.

İşlediği cinayet belgesellere konu olmuştu! Amanda Knox hakkında gerçek ortaya çıktı

İşlediği cinayet belgesellere konu olmuştu! Amanda Knox hakkında gerçek ortaya çıktı

ABD'li , Erasmus öğrenci değişim programıyla gittiği İtalya Perugia'da cinayetten tutuklanmıştı.

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İşlediği cinayet belgesellere konu olmuştu! Amanda Knox hakkında gerçek ortaya çıktı

İşlediği cinayet belgesellere konu olmuştu! Amanda Knox hakkında gerçek ortaya çıktı

2007'de boğazı kesilmiş halde bulunan ev arkadaşı Meredith Kercher'i (21) öldürmekle suçlanmış, 4 yıl cezaevinde kalmıştı.

İşlediği cinayet belgesellere konu olmuştu! Amanda Knox hakkında gerçek ortaya çıktı

İşlediği cinayet belgesellere konu olmuştu! Amanda Knox hakkında gerçek ortaya çıktı

2011'de tahliye edilip ülkesi ABD'ye dönmüş, 2015'te de beraat etmişti.

İşlediği cinayet belgesellere konu olmuştu! Amanda Knox hakkında gerçek ortaya çıktı

İşlediği cinayet belgesellere konu olmuştu! Amanda Knox hakkında gerçek ortaya çıktı

Ancak dünya kamuoyunda bu dava başından bu yana aklanmadı.

İşlediği cinayet belgesellere konu olmuştu! Amanda Knox hakkında gerçek ortaya çıktı

İşlediği cinayet belgesellere konu olmuştu! Amanda Knox hakkında gerçek ortaya çıktı

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen Knox'ın güzelliği sayesinde kurtulduğu tartışması hâlâ bitmedi.

İşlediği cinayet belgesellere konu olmuştu! Amanda Knox hakkında gerçek ortaya çıktı

İşlediği cinayet belgesellere konu olmuştu! Amanda Knox hakkında gerçek ortaya çıktı

Ülkesinde ünlü bir ekran figürüne dönen (31), 2012'de başından geçenleri anlattığı 4 milyon dolarlık bir kitap anlaşması imzalamıştı.

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