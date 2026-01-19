Haberler
Galeri
İspanya’da demiryolu felaketi: Raydan çıkan trenler ölüme sürükledi! Onlarca can kaybı
Giriş Tarihi: 19.01.2026 09:28
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:42
İspanya’da demiryolu felaketi: Raydan çıkan trenler ölüme sürükledi! Onlarca can kaybı
İspanya'da iki yüksek hızlı trenin karıştığı korkunç kazada ilk belirlemelere göre, 39 kişi hayatını kaybetti. Raydan çıkan vagonlar nedeniyle karşı hatta ilerleyen tren devrildi, asker sahaya indi, sahra hastanesi kuruldu. Yetkililer "olağan dışı" kazanın nedenini araştırıyor.