İspanya’da demiryolu felaketi: Raydan çıkan trenler ölüme sürükledi! Onlarca can kaybı

İspanya medyasında yer alan haberlerde, ülkenin güneyinde bulunan Endülüs bölgesinin Kurtuba kentine bağlı Adamuz beldesinde, Malaga'dan Madrid'e giden bir hızlı trenin üç vagonunun raydan çıktığı, bu sırada karşı hatta Huelva istikametine doğru giden bir trenin de raydan çıkan vagonlar nedeniyle manevra yapmak zorunda kaldığı ve bazı vagonlarının devrildiği belirtildi.