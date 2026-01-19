Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İspanya’da demiryolu felaketi: Raydan çıkan trenler ölüme sürükledi! Onlarca can kaybı
Giriş Tarihi: 19.01.2026 09:28 Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:42

İspanya’da demiryolu felaketi: Raydan çıkan trenler ölüme sürükledi! Onlarca can kaybı

İspanya'da iki yüksek hızlı trenin karıştığı korkunç kazada ilk belirlemelere göre, 39 kişi hayatını kaybetti. Raydan çıkan vagonlar nedeniyle karşı hatta ilerleyen tren devrildi, asker sahaya indi, sahra hastanesi kuruldu. Yetkililer "olağan dışı" kazanın nedenini araştırıyor.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AJANSLAR
  • ABONE OL
İspanya’da demiryolu felaketi: Raydan çıkan trenler ölüme sürükledi! Onlarca can kaybı

İspanya medyasında yer alan haberlerde, ülkenin güneyinde bulunan Endülüs bölgesinin Kurtuba kentine bağlı Adamuz beldesinde, Malaga'dan Madrid'e giden bir hızlı trenin üç vagonunun raydan çıktığı, bu sırada karşı hatta Huelva istikametine doğru giden bir trenin de raydan çıkan vagonlar nedeniyle manevra yapmak zorunda kaldığı ve bazı vagonlarının devrildiği belirtildi.

İspanya’da demiryolu felaketi: Raydan çıkan trenler ölüme sürükledi! Onlarca can kaybı

EN AZ 39 ÖLÜ

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin, soruşturmayı yürüten yetkililere dayanarak verdiği haberde ilk trende 317, ikinci trende 100 yolcunun olduğu kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İspanya’da demiryolu felaketi: Raydan çıkan trenler ölüme sürükledi! Onlarca can kaybı

Acil durum ekiplerine göre, kaza nedeniyle en az 39 kişi yaşamını yitirdi.

İspanya’da demiryolu felaketi: Raydan çıkan trenler ölüme sürükledi! Onlarca can kaybı

Kazada yaklaşık 170 kişi yaralandı, 75 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Yaralılardan 15'inin durumunun ağır olduğu, bunlardan dördünün çocuk olduğu bildirildi.

İspanya’da demiryolu felaketi: Raydan çıkan trenler ölüme sürükledi! Onlarca can kaybı

ASKER BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Kurtuba'ya beş mobil yoğun bakım ünitesi, bir lojistik destek aracı ve dört acil kritik bakım ünitesi gönderildiği ifade edildi.

İspanya’da demiryolu felaketi: Raydan çıkan trenler ölüme sürükledi! Onlarca can kaybı

Adamuz'a bir sahra hastanesi kurulduğu, askeri acil yardım birliğinden 37 askerin gönderildiği, dışarıda kalan yolcuların nakil işlemlerinin devam ettiği, çevredeki vatandaşların battaniye, yiyecek yardımı yaptığı aktarıldı.

İspanya’da demiryolu felaketi: Raydan çıkan trenler ölüme sürükledi! Onlarca can kaybı

BAŞBAKAN PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Öte yandan, Başbakan Pedro Sanchez, yarınki programını iptal etti.

Sanchez, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Adamuz'da raydan çıkan iki yüksek hızlı trenin karıştığı kazayı yakından takip ediyoruz. Hükümet, yolculara yardımcı olmak için diğer ilgili yetkililer ve acil servislerle birlikte çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İspanya’da demiryolu felaketi: Raydan çıkan trenler ölüme sürükledi! Onlarca can kaybı

"OLAĞAN DIŞI BİR OLAY"

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, Madrid'deki Atocha istasyonunda düzenlediği basın toplantısında, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini söyledi. Düz bir ray hattında böyle bir olayın yaşanmasının "olağan dışı" olduğunu vurgulayan Puente, hattın mayıs ayında yenilendiğine dikkat çekti.

Kaza ile ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.