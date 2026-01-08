Haberler
İsrail 2 farklı senaryo için de endişeli: “Ankara Tel Aviv için ciddi tehdit”
Giriş Tarihi: 08.01.2026 12:18
İsrail basını, Türkiye'nin ABD öncülüğünde kurulması planlanan çok uluslu güç kapsamında Gazze'ye asker konuşlandırmak üzere hazırlık yaptığı iddiasında bulundu. Washington'un Ankara'nın uluslararası bir güce dahil edilmesi için İsrail'e baskı yaptığı ve İsrail bu adımın belirsiz komuta yapısı ve istihbarat paylaşımı nedeniyle sahada yeni bir gerilim ve istikrarsızlığa neden olacağı gerekçesiyle Türk askeri varlığına karşı endişesini dile getirdi.