İsrail 2 farklı senaryo için de endişeli: “Ankara Tel Aviv için ciddi tehdit”

Giriş Tarihi: 08.01.2026 12:18

İsrail basını, Türkiye'nin ABD öncülüğünde kurulması planlanan çok uluslu güç kapsamında Gazze'ye asker konuşlandırmak üzere hazırlık yaptığı iddiasında bulundu. Washington'un Ankara'nın uluslararası bir güce dahil edilmesi için İsrail'e baskı yaptığı ve İsrail bu adımın belirsiz komuta yapısı ve istihbarat paylaşımı nedeniyle sahada yeni bir gerilim ve istikrarsızlığa neden olacağı gerekçesiyle Türk askeri varlığına karşı endişesini dile getirdi.

İsrail merkezli Mako'ya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri Gazze Şeridi'ne konuşlandırılmak üzere güç eğitiyor. Washington'un Ankara'nın uluslararası bir güce dahil edilmesi için İsrail'e baskı yaptığı belirtilirken, İsrailli güvenlik yetkilileri bu adımın bölgesel bir krizi tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Mako'nun üst düzey bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre, Türkiye, ABD öncülüğünde kurulması planlanan çok uluslu gücün parçası olarak Gazze'ye asker gönderme hazırlıklarını sürdürüyor. Kaynağa göre Ankara, İsrail'in güçlü muhalefetine rağmen askeri birliklerini bu senaryoya uygun şekilde eğitiyor.

İKİ SENARYO MASADA: MUHARİP GÜÇ MÜ, LOJİSTİK-SAĞLIK AĞIRLIKLI BİRLİK Mİ?

Mako'ya konuşan güvenlik kaynaklarına göre, Türkiye'nin Gazze için değerlendirdiği iki temel seçenek bulunuyor. Bunlardan ilki doğrudan muharip nitelikte bir askeri güç, ikincisi ise Gazze'nin yönetim süreçlerine de kısmen dahil olacak, ağırlıklı olarak lojistik ve sağlık unsurlarından oluşan bir birlik.

"TÜRK ASKERİ CİDDİ TEHDİT"

Haberde, Türk ordusunun Gazze'deki varlığından ciddi şekilde endişe duyulduğu ifade edilerek, Türk askerinin Gazze'de olması durumunda İsrail ordusunda komuta sorunu olmak üzere birçok soruna neden olacağına vurgu yapıldı.

ANGAJMAN KURALLARI VE İSTİHBARAT ENDİŞESİ

Analize göre bir diğer kritik başlık angajman kuralları. İsrail tarafı, Türk askerlerinin İsrail askerleri ile karşılaşması durumunda nasıl hareket edeceği ya da bir saldırıya uğraması halinde nasıl karşılık vereceği konusunda netlik olmadığını belirtildi. Tek bir ateş açma olayının dahi bölgesel ve diplomatik sonuçları olan bir krizi tetikleyebileceği ifade edildi.

Haberde ayrıca istihbarat paylaşımının en hassas konulardan biri olarak öne çıktığı ve İsrail'in Türk birlikleriyle tam ve kesintisiz istihbarat paylaşımının garanti edilemeyeceği ve bunun sahadaki riskleri ciddi biçimde artıracağı vurgulandı.