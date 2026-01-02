Haberler
İsrail basını endişeli: ABD Gazze’de Türkiye’den vazgeçemiyor
Giriş Tarihi: 02.01.2026 10:09
İsrail Devlet Televizyonu KAN'a göre, ABD'nin Gazze için gündeme getirdiği yeni uluslararası plan, Türkiye'yi bölgesel istikrarın kilit ve güvenilir aktörlerinden biri olarak öne çıkarıyor; Ankara'nın sahada asker bulundurmadan, Ürdün ve Mısır'daki arka üsler üzerinden sağlayacağı lojistik ve koordinasyon desteğiyle sürece yapıcı katkı sunmasının hedeflendiği vurgulanıyor.