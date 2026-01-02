Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İsrail basını endişeli: ABD Gazze’de Türkiye’den vazgeçemiyor
Giriş Tarihi: 02.01.2026 10:09

İsrail basını endişeli: ABD Gazze’de Türkiye’den vazgeçemiyor

İsrail Devlet Televizyonu KAN'a göre, ABD'nin Gazze için gündeme getirdiği yeni uluslararası plan, Türkiye'yi bölgesel istikrarın kilit ve güvenilir aktörlerinden biri olarak öne çıkarıyor; Ankara'nın sahada asker bulundurmadan, Ürdün ve Mısır'daki arka üsler üzerinden sağlayacağı lojistik ve koordinasyon desteğiyle sürece yapıcı katkı sunmasının hedeflendiği vurgulanıyor.

KAN'a göre, Washington yönetimi, Gazze Şeridi'nde kurulması planlanan uluslararası mekanizmaya Türkiye'yi dahil etmeyi öngören yeni bir girişimi İsrailli yetkililere sundu. Öneri, Türkiye'nin sahada asker bulundurmadan, uzaktan ve lojistik destekle sürece katkı vermesini içeriyor.

WASHİNGTON'UN HEDEFİ TÜRKİYE'Yİ ULUSLARARASI MEKANİZMAYA ENTEGRE ETMEK

İsrail Devlet Televizyonuna göre, Amerikan girişimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta Florida'da gerçekleştirdiği görüşmeden önce masaya yatırıldı. Washington'un hedefinin, Türkiye'yi uluslararası mekanizmaya entegre ederken İsrail iç siyasetindeki muhalefetle yaşanabilecek gerilimi azaltmak olduğu belirtildi.

TÜRKİYE'YE KRİTİK GÖREV

KAN'ın haberine göre Amerikalı yetkililer, İsrailli muhataplarına Türkiye'nin Gazze'de konuşlandırılacak uluslararası güçte "ortak" olarak yer almasını öngören bir fikir sundu. Planda Türkiye'nin rolünün lojistik destek sağlamak olacağı ifade edildi.

ÜRDÜN VE MISIR'DAKİ ARKA ÜSLER DEVREDE OLACAK

Haberde, plan kapsamında Türkiye'nin Gazze yerine Ürdün ve Mısır'daki arka üslerde varlık göstermesi öngörüldü. Bu üsler üzerinden Ankara'nın, Gazze içinde faaliyet gösterecek uluslararası güce lojistik yardım sağlayacağı aktarıldı.

WASHİNGTON "ÇEMBERİ KAREYE DÖNÜŞTÜRMEYE" ÇALIŞIYOR

Konuya aşina kaynaklara dayandırılan haberde, ABD yönetiminin Türkiye'yi sürece dahil ederken İsrail muhalefetiyle sürtüşmeyi azaltacak bir denge arayışında olduğu vurgulandı. KAN, bu yaklaşımı "çemberi kareye dönüştürme" çabası olarak nitelendirdi.

TRUMP'TAN TÜRKİYE'NİN ROLÜNE YEŞİL IŞIK SİNYALİ

Haberde, ABD Başkanı Trump'ın, İsrail'in çekincelerine rağmen Türkiye'nin uluslararası güce dahil edilmesini teşvik etmesinin beklendiği hatırlatıldı.

Trump'ın Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında da Türkiye'nin Gazze sahasında bir rol üstlenmesi ihtimaline olumlu yaklaştığı ifade edildi.