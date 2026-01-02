İsrail basını endişeli: ABD Gazze’de Türkiye’den vazgeçemiyor

WASHİNGTON'UN HEDEFİ TÜRKİYE'Yİ ULUSLARARASI MEKANİZMAYA ENTEGRE ETMEK

İsrail Devlet Televizyonuna göre, Amerikan girişimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta Florida'da gerçekleştirdiği görüşmeden önce masaya yatırıldı. Washington'un hedefinin, Türkiye'yi uluslararası mekanizmaya entegre ederken İsrail iç siyasetindeki muhalefetle yaşanabilecek gerilimi azaltmak olduğu belirtildi.