Haberler
Galeri
İsrail basını itiraf etti: Ankara artık “yükselen” değil, yeni bir güç
Giriş Tarihi: 09.01.2026 10:32
İsrail basını itiraf etti: Ankara artık “yükselen” değil, yeni bir güç
İsrail basını, Türkiye'nin savunma sanayideki atılımlarını gündemine taşıdı. Analizde, Türkiye'nin savunma sanayisinin hızlı yükselişini ve stratejik derinliğini ortaya koyan beş temel gerçek mercek altına alındı. Haberde, Türkiye'nin yalnızca bölgesel bir güç olarak değil, üst düzey küresel bir askeri teçhizat üreticisi olarak dünya sahnesindeki rolünü nasıl sistematik biçimde yeniden şekillendirdiği vurgulandı.