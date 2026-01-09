İsrail basını itiraf etti: Ankara artık “yükselen” değil, yeni bir güç

Bayraktar TB2'nin Dağlık Karabağ, Suriye, Libya ve Ukrayna'daki çatışmalarda gösterdiği başarı, Türkiye'nin savunma sanayisini dünya gündemine taşıdı. Ancak Defense Update, bu görünür başarının, çok daha derin ve kapsamlı bir dönüşümün yalnızca vitrini olduğunu vurguluyor.