Giriş Tarihi: 09.11.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 09.11.2025 11:15
İsrail basınında panik: Türkiye Tel Aviv’i cezalandırıyor! ‘Yakalama kararı sadece başlangıç’
İsrail basını, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 37 üst düzey İsrailli yetkili hakkında çıkardığı yakalama kararının ardından telaşa kapıldı. Haaretz gazetesi, Türkiye'nin bu adımla Tel Aviv'i cezalandırırken aynı zamanda Gazze'nin yeniden inşasında rol alma konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü yazdı. Siyonist rejimin, uluslararası görev gücünde Türk askerinin yer almasına karşı çıkmasına rağmen, bunu engelleyebilmesinin ise oldukça şüpheli olduğu vurgulandı.