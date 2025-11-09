İsrail basınında panik: Türkiye Tel Aviv’i cezalandırıyor! ‘Yakalama kararı sadece başlangıç’

İsrailli gazete, yakalama emrinin İsrail'i cezalandırma konusunda sadece başlangıç olduğunu vurgulayarak, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cuma günü 37 İsrailli yetkili hakkında çıkardığı tutuklama emirleri, Türkiye'nin Gazze'de sistematik olarak soykırım ve insanlığa karşı suçlar işlediğini iddia ettiği failleri yakalama çabalarının sadece başlangıcı." ifadelerini kullandı.