Giriş Tarihi: 09.11.2025 10:52 Güncelleme Tarihi: 09.11.2025 11:15

İsrail basınında panik: Türkiye Tel Aviv’i cezalandırıyor! ‘Yakalama kararı sadece başlangıç’

İsrail basını, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 37 üst düzey İsrailli yetkili hakkında çıkardığı yakalama kararının ardından telaşa kapıldı. Haaretz gazetesi, Türkiye'nin bu adımla Tel Aviv'i cezalandırırken aynı zamanda Gazze'nin yeniden inşasında rol alma konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü yazdı. Siyonist rejimin, uluslararası görev gücünde Türk askerinin yer almasına karşı çıkmasına rağmen, bunu engelleyebilmesinin ise oldukça şüpheli olduğu vurgulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği cuma günü, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında, Gazze'de sistematik şekilde gerçekleştirdikleri eylemler ile Küresel Sumud Filosu'na yönelik eylemleri nedeniyle "insanlığa karşı suçlar" ve "soykırım" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlemişti.

"YAKALAMA EMRİ İSRAİL'İ CEZALANDIRMA KONUSUNDA SADECE BAŞLANGIÇ"

Tutuklama kararı İsrail basınında derin endişelere yol açtı. Haaretz gazetesi, Türkiye'nin İsrail'i cezalandırırken, aynı zamanda Gazze'nin yeniden inşasına katılmaya kararlı olduğunu bildirdi.

İsrailli gazete, yakalama emrinin İsrail'i cezalandırma konusunda sadece başlangıç olduğunu vurgulayarak, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cuma günü 37 İsrailli yetkili hakkında çıkardığı tutuklama emirleri, Türkiye'nin Gazze'de sistematik olarak soykırım ve insanlığa karşı suçlar işlediğini iddia ettiği failleri yakalama çabalarının sadece başlangıcı." ifadelerini kullandı.

Haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun listenin başında yer aldığı, onu Savunma Bakanı Yisrael Katz, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı David Saar Salama'nın takip ettiği belirtildi.

"ANKARA GÖREV GÜCÜ TASARISINI ETKİLEYEBİLECEK KİLİT AKTÖR"

Haaretz ayrıca, yakalama emrinin İsrail'in tepkisini artırabileceğini, buna rağmen Ankara'nın çok uluslu Gazze barış gücünde yer alma konusundaki kararlılığını sürdürdüğünün altını çizdi.

İsrailli gazete, ABD yönetiminin perşembe günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) görev gücünün yetkilendirilmesini içeren tasarıyı sunduğunu belirtti.

Haberde, Türkiye'nin İsrail'in beklentileriyle örtüşmese dahi tasarının hem metnini hem de uygulama şeklini etkileyebilecek kilit bir aktör olduğu belirtildi.

"TÜRK ASKERİNİN ENGELLENEBİLECEĞİ OLDUKÇA ŞÜPHELİ"

Maariv son olarak, Türkiye'nin, Beyaz Saray'la aynı çizgide hareket edip öncü bir rol üstlenmesiyle ve diğer ülkelerin çok uluslu güce katılımının önünü açmasıyla, İsrail'in Türk askerini engelleyebilmesinin oldukça şüpheli olduğunu vurguladı.