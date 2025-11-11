İsrail basınında Türkiye endişesi: “2 bin Türk askeri Gazze yolunda”

Middle East Eye (MEE), en az 2 bin askerden oluşması öngörülen bir barış gücü tugayının son haftalarda ülke genelinden personel topladığını söyledi. Uluslararası istikrar gücüne diğer ortak ülkelerle birlikte katılacak bu birlik, daha önce barış gücü veya çatışma bölgelerinde görev yapmış farklı ordu kollarından askerlerden oluşacak.

İsrail merkezli Mako'ya göre, Ankara yaklaşık 2.000 askerden oluşacak bir barış gücü için hazırlıklarını tamamladı.