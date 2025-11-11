Giriş Tarihi: 11.11.2025 10:48
İsrail basınında Türkiye endişesi: “2 bin Türk askeri Gazze yolunda”
Türkiye'nin uluslararası barış gücünün bir parçası olarak Gazze'ye 2 bin asker göndermesi haberi İsrail basınında büyük endişe yarattı. İsrail'in endişesinin, Türk askeri varlığının İsrail'in Gazze'deki gelecekteki askerî operasyon özgürlüğünü kısıtlayabileceği ve bölgede kurulacak yerel yönetim organlarına farklı bir siyasî ve askerî destek sağlayabileceği düşüncesinden kaynaklandığı ifade edildi.