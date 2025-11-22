Giriş Tarihi: 22.11.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 15:37
İsrail basınında Türkiye korkusu: İsrail Ankara’nın Gazze’deki rolünden endişeli
İsrail basını "Türkiye yeni İran değil, ancak İsrail'in ondan korkmak için meşru nedenleri var" başlıklı çarpıcı haberini gündemine taşıdı. Haberde, İsrail'in Ankara konusunda taşıdığı endişelerin büyük bölümünün Esad rejiminin düşüşünün ardından Türkiye'nin Suriye'de artan varlığıyla ve özellikle de uluslararası istikrar gücünün Gazze'ye konuşlandırılması durumunda Türkiye'nin ateşkes sonrası düzenlemelerde etkili olma ihtimaliyle ilgili olduğuna yer verildi.