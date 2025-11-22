İsrail basınında Türkiye korkusu: İsrail Ankara’nın Gazze’deki rolünden endişeli

İsrail merkezli News1'e göre Türkiye, hem NATO üyesi hem de ateşkes görüşmelerinde arabuluculuk yapan bir ülke. Türkiye'nin İsrail karşıtı gruplara destek vermesi ve arabuluculuk görüşmelerinde başrolde olması Tel Aviv yönetiminde ciddi güvenlik kaygıları yaratıyor. Bu nedenle İsrail'in Gazze'de uluslararası istikrar gücü kapsamında Türk askerlerini görmek istememesi şaşırtıcı değil.