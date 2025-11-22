Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İsrail basınında Türkiye korkusu: İsrail Ankara’nın Gazze’deki rolünden endişeli
Giriş Tarihi: 22.11.2025 15:33 Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 15:37

İsrail basınında Türkiye korkusu: İsrail Ankara’nın Gazze’deki rolünden endişeli

İsrail basını "Türkiye yeni İran değil, ancak İsrail'in ondan korkmak için meşru nedenleri var" başlıklı çarpıcı haberini gündemine taşıdı. Haberde, İsrail'in Ankara konusunda taşıdığı endişelerin büyük bölümünün Esad rejiminin düşüşünün ardından Türkiye'nin Suriye'de artan varlığıyla ve özellikle de uluslararası istikrar gücünün Gazze'ye konuşlandırılması durumunda Türkiye'nin ateşkes sonrası düzenlemelerde etkili olma ihtimaliyle ilgili olduğuna yer verildi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İsrail basınında Türkiye korkusu: İsrail Ankara’nın Gazze’deki rolünden endişeli

İsrail merkezli News1'e göre Türkiye, hem NATO üyesi hem de ateşkes görüşmelerinde arabuluculuk yapan bir ülke. Türkiye'nin İsrail karşıtı gruplara destek vermesi ve arabuluculuk görüşmelerinde başrolde olması Tel Aviv yönetiminde ciddi güvenlik kaygıları yaratıyor. Bu nedenle İsrail'in Gazze'de uluslararası istikrar gücü kapsamında Türk askerlerini görmek istememesi şaşırtıcı değil.

İsrail basınında Türkiye korkusu: İsrail Ankara’nın Gazze’deki rolünden endişeli

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR GÜÇ"

News1'e göre İsrail'in Ankara konusundaki en büyük kaygılarından biri, Türkiye'nin ateşkes sonrası düzenlemelerde etkili bir aktör hâline gelme ihtimali. Haberde, Türkiye'nin Ekim ayında Hamas'ı ateşkesi kabul etmeye ve rehineleri serbest bırakmaya zorlayan önemli bir güç olarak öne çıktığı, Washington ve bölge başkentlerinde de konumunun güçlendiği ifade edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İsrail basınında Türkiye korkusu: İsrail Ankara’nın Gazze’deki rolünden endişeli

ABD Başkanı Donald Trump, Şarm eş-Şeyh zirvesinde Başkan Erdoğan için "Ne zaman ihtiyacım olsa o orada" ifadesini kullandı. Trump'ın, rehinelerin serbest bırakılmasındaki başarının bir kısmını Erdoğan'ın çabalarına bağladığı vurgulandı.

İsrail basınında Türkiye korkusu: İsrail Ankara’nın Gazze’deki rolünden endişeli

İSRAİL, TÜRKİYE'NİN GAZZE'DE ROL ÜSTLENMESİNDEN ENDİŞELİ

Haberde, Ankara'nın ateşkesin ardından hızlı bir diplomasi trafiği yürüttüğü ve Gazze'ye insani yardım koordinatörü atadığı vurgulanarak, Türkiye'nin Arap ile Müslüman ülkelerin dışişleri bakanlarının katıldığı bir konferansa ev sahipliği yaptığı ifade edildi. İsrail'in açık muhalefetine rağmen Türkiye'nin uluslararası istikrar gücüne yaklaşık 2.000 asker göndermeyi planladığı yönünde haberler bulunduğu aktarıldı.

İsrail basınında Türkiye korkusu: İsrail Ankara’nın Gazze’deki rolünden endişeli

SURİYE'DE ARTAN TÜRK ETKİSİ TEL AVİV'DE ALARM YARATTI

News1'e göre İsrail'in bir diğer kritik endişesi, Türkiye'nin Suriye'de artan askeri varlığı. Esad rejiminin devrilmesinin ardından Ankara'nın Suriye'nin orta ve güney bölgelerinde askeri varlık kurma hedeflerinin daha gerçekçi hâle geldiği ifade ediliyor. Bu durumun İsrail Hava Kuvvetleri'nin Suriye hava sahasındaki operasyonlarını kısıtlama potansiyeli taşıdığı belirtiliyor.

İsrail basınında Türkiye korkusu: İsrail Ankara’nın Gazze’deki rolünden endişeli

Ayrıca haberde Suriye'de beklenen ekonomik yatırımlar bağlamında Türkiye'nin teşvik etmeye çalıştığı ticaret ve enerji güzergâhlarının bir kısmının İsrail'i devre dışı bırakma potansiyeli taşıdığı ve bu durumun Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Koridoru (IMEC) gibi İsrail'in ilgilendiği projeleri tehlikeye atabileceği yönünde endişelerin bulunduğu vurgulandı.

İsrail basınında Türkiye korkusu: İsrail Ankara’nın Gazze’deki rolünden endişeli

DOĞU AKDENİZ'DE GÜÇ DENGESİ

Haberde, Doğu Akdeniz'de İsrail ve Türkiye arasındaki gerilimin Kıbrıs ve Gazze'ye giden filolar üzerinde belirginleştiği ifade edildi.

Haber, Türkiye'nin hızlanan askeri modernizasyonuna da dikkat çekiyor. Ankara'nın İngiltere ile 20 adet Eurofighter Typhoon için anlaşma imzaladığı, ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'dan 24 adet kullanılmış Typhoon alım sürecinde olduğu aktarılıyor.

İsrail basınında Türkiye korkusu: İsrail Ankara’nın Gazze’deki rolünden endişeli

İsrail merkezli News1'e göre Türkiye, hava savunma kapasitesini artırmayı ve kendi "Çelik Kubbe" sistemini kurmayı hedefliyor. Haberde, Türkiye'nin sığınak düzenlemelerini genişletmesi, orta ve uzun menzilli füze edinme planları ve Somali'de bir füze test tesisi kurma yönündeki haberlere yer verildi.