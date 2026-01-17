İsrail basınından dikkat çeken analiz: “Orta Doğu’nun çehresi değişecek”

İTTİFAK GENİŞLEYEBİLİR Mİ?

Haberde, ittifakın ilerleyen dönemde genişleyebileceği değerlendirmelerine de yer verildi. Katar'ın eski başbakanının, Mısır'ın da dahil olacağı stratejik bir savunma ittifakını "bölgesel istikrar için acil bir gereklilik" olarak tanımladığı aktarıldı. Pakistan'da ise yorumcular bu adımı "stratejik bir sıçrama" olarak nitelendirdi.