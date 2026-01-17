Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İsrail basınından dikkat çeken analiz: “Orta Doğu’nun çehresi değişecek”
Giriş Tarihi: 17.01.2026 14:22

İsrail basınından dikkat çeken analiz: “Orta Doğu’nun çehresi değişecek”

İsrail basınına göre Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında şekillenmesi muhtemel stratejik savunma ittifakının kilit aktörlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Ankara'nın NATO tecrübesi, gelişmiş savunma sanayisi ve bölgesel operasyonel kapasitesiyle öne çıktığı bu yapı hayata geçerse, Türkiye Orta Doğu, Güney Asya ve Afrika hattında güvenlik mimarisinin kurucu ülkelerinden biri konumuna yükselebilir. Olası ittifak; Türkiye'ye caydırıcılığını artırma, savunma sanayisi ihracatını genişletme, enerji ve ticaret yollarının güvenliğinde söz sahibi olma ve NATO dışı ama NATO ile uyumlu alternatif bir güvenlik ağı oluşturma imkânı sunarak Ankara'nın stratejik özerkliğini ve bölgesel nüfuzunu önemli ölçüde güçlendirebilir.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
  • ABONE OL
İsrail basınından dikkat çeken analiz: Orta Doğu’nun çehresi değişecek

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv'e göre Türkiye'nin, Suudi Arabistan ile Pakistan arasında imzalanan stratejik karşılıklı savunma anlaşmasına katılma yönünde adımlar attığı belirtildi. Olası üçlü ittifakın Orta Doğu, Güney Asya ve Afrika'nın geniş bir bölümünde güvenlik dengelerini kökten değiştirebileceği vurgulandı.

İsrail basınından dikkat çeken analiz: Orta Doğu’nun çehresi değişecek

"BİRİNE SALDIRI, HEPSİNE YAPILMIŞ SAYILACAK"

Maariv'e göre söz konusu girişimin temelini, 17 Eylül 2025'te İslamabad ile Riyad arasında imzalanan Stratejik Karşılıklı Savunma Anlaşması (SMDA) oluşturuyor. Anlaşmada, NATO'nun 5. maddesini andıran bir hüküm yer alıyor; buna göre taraflardan birine yönelik saldırı, diğerine de yapılmış kabul ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İsrail basınından dikkat çeken analiz: Orta Doğu’nun çehresi değişecek

ÜÇ ÜLKENİN KAPASİTESİ BİRBİRİNİ TAMAMLIYOR

Haberde, Türkiye'nin stratejik çıkarlarının Suudi Arabistan ve Pakistan ile büyük ölçüde örtüştüğü vurgulanıyor. Maariv'e göre Suudi Arabistan güçlü finansal kaynaklarıyla öne çıkarken, Pakistan nükleer kapasiteye sahip, Türkiye ise NATO üyeliğinin getirdiği operasyonel tecrübe ve gelişmiş savunma sanayisiyle ittifaka katkı sunarak, Türkiye'nin bölgenin güvenlik mimarisinin kurucu ülkelerinden biri konumuna yükselebileceği ifade edildi.

İsrail basınından dikkat çeken analiz: Orta Doğu’nun çehresi değişecek

TÜRKİYE–PAKİSTAN SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ ZATEN GÜÇLÜ

Analizde, ülkeler arasındaki mevcut askeri bağlara da dikkat çekildi. İsrail merkezli Maariv'e göre 2023 tarihli Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) raporu, Türkiye'nin Pakistan'ın en büyük ikinci silah tedarikçisi olduğunu ortaya koyuyor. İş birliği; MİLGEM sınıfı savaş gemileri, İHA projeleri ve uçak modernizasyonunu kapsıyor.

İsrail basınından dikkat çeken analiz: Orta Doğu’nun çehresi değişecek

LİDERLER DÜZEYİNDE TEMASLAR HIZLANDI

Haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, ilişkilerin güçlendirilmesi kapsamında 12 Aralık 2025'te Aşkabat'ta bir araya geldiği anımsatıldı.

İsrail basınından dikkat çeken analiz: Orta Doğu’nun çehresi değişecek

Maariv'e göre bu temaslar, savunma alanındaki yakınlaşmanın siyasi zemininin güçlendiğine işaret ediyor.

İsrail basınından dikkat çeken analiz: Orta Doğu’nun çehresi değişecek

İTTİFAK GENİŞLEYEBİLİR Mİ?

Haberde, ittifakın ilerleyen dönemde genişleyebileceği değerlendirmelerine de yer verildi. Katar'ın eski başbakanının, Mısır'ın da dahil olacağı stratejik bir savunma ittifakını "bölgesel istikrar için acil bir gereklilik" olarak tanımladığı aktarıldı. Pakistan'da ise yorumcular bu adımı "stratejik bir sıçrama" olarak nitelendirdi.