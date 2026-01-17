Haberler
İsrail basınından dikkat çeken analiz: "Orta Doğu'nun çehresi değişecek"
17.01.2026 14:22
İsrail basınına göre Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında şekillenmesi muhtemel stratejik savunma ittifakının kilit aktörlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Ankara'nın NATO tecrübesi, gelişmiş savunma sanayisi ve bölgesel operasyonel kapasitesiyle öne çıktığı bu yapı hayata geçerse, Türkiye Orta Doğu, Güney Asya ve Afrika hattında güvenlik mimarisinin kurucu ülkelerinden biri konumuna yükselebilir. Olası ittifak; Türkiye'ye caydırıcılığını artırma, savunma sanayisi ihracatını genişletme, enerji ve ticaret yollarının güvenliğinde söz sahibi olma ve NATO dışı ama NATO ile uyumlu alternatif bir güvenlik ağı oluşturma imkânı sunarak Ankara'nın stratejik özerkliğini ve bölgesel nüfuzunu önemli ölçüde güçlendirebilir.