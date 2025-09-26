İsrail basınından itiraf: ’Türkiye sahip olursa bu avantajı kaybederiz’

TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUK ROLÜ

Haberde, Türkiye'nin Karadeniz'de hem Ukrayna hem de Rusya ile ilişkilerini sürdürerek güvenilir bir arabulucu olarak öne çıktığına değinildi. Ayrıca Suriye iç savaşında desteklediği Esad karşıtı grupların iktidarı ele geçirmesinin Ankara-Şam ilişkilerini yeniden şekillendirdiği ve bu gelişmenin Türkiye-İsrail hattında gerginliği artırdığı aktarıldı.