Giriş Tarihi: 26.09.2025 11:49

İsrail basınından itiraf: 'Türkiye sahip olursa bu avantajı kaybederiz'

The Times of Israel gazetesi, İsrail'in Türkiye ve bölgedeki bazı ülkelere gelişmiş F-35 savaş uçaklarının satılma ihtimalinden duyduğu kaygıyı aktardı. Haberde, Tel Aviv'in bu endişesinin temel sebebinin bölgede kendi askerî niteliksel üstünlüğünü koruma arzusu olduğu vurgulandı.

Orta Doğu'da F-35'e sahip tek ülke konumundaki İsrail'in envanterinde şu anda 45 adet F-35 bulunuyor. Ayrıca 30 uçağın daha sipariş edildiği belirtildi. Habere göre İsrail, başka ülkelere satış yapılması durumunda bu avantajın kaybedilmesinden çekiniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TÜRKİYE VİZYONU

İsrail merkezli gazetede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi çalkantılı bir dönemde istikrar noktası olarak konumlandırmaya çalıştığı kaydedildi. Türkiye'nin Avrupa güvenliğinde kilit bir rol oynayabileceği, Ukrayna ve Suriye'nin yanı sıra ABD'nin gümrük tarifeleriyle tetiklenen küresel ticaret bölünmelerinde de dengeleyici bir aktör olabileceğine dikkat çekildi.

TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUK ROLÜ

Haberde, Türkiye'nin Karadeniz'de hem Ukrayna hem de Rusya ile ilişkilerini sürdürerek güvenilir bir arabulucu olarak öne çıktığına değinildi. Ayrıca Suriye iç savaşında desteklediği Esad karşıtı grupların iktidarı ele geçirmesinin Ankara-Şam ilişkilerini yeniden şekillendirdiği ve bu gelişmenin Türkiye-İsrail hattında gerginliği artırdığı aktarıldı.

BEYAZ SARAY'DA TARİHİ ZİRVE

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla ABD'yi ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı.

Başkan Erdoğan'ın konakladığı Blair House'dan ayrılarak geldiği Beyaz Saray'ın bahçesinde, tören kıtası hazır bulundu.

Makam aracından inişinde ABD Başkanı Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamlayan Başkan Erdoğan, daha sonra Trump'la birlikte içeri girdi.

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan ayrıldı.

Oval Ofis'teki baş başa görüşmenin ve heyetler arası öğle yemeğinin ardından ABD Başkanı Trump, Başkan Erdoğan'ı kapıya kadar geçirdi.

Başkan Erdoğan ve Trump arasındaki görüşme yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü. Başkan Erdoğan görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan ayrıldı.

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki temaslarının ardından "TRK" uçağıyla Washington'dan ayrıldı.