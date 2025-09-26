İsrail basınından itiraf: ’Türkiye sahip olursa bu avantajı kaybederiz’

BEYAZ SARAY'DA TARİHİ ZİRVE
Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla ABD'yi ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı.
Başkan Erdoğan'ın konakladığı Blair House'dan ayrılarak geldiği Beyaz Saray'ın bahçesinde, tören kıtası hazır bulundu.
Makam aracından inişinde ABD Başkanı Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamlayan Başkan Erdoğan, daha sonra Trump'la birlikte içeri girdi.
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan ayrıldı.
Oval Ofis'teki baş başa görüşmenin ve heyetler arası öğle yemeğinin ardından ABD Başkanı Trump, Başkan Erdoğan'ı kapıya kadar geçirdi.