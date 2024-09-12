Giriş Tarihi: 12.09.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
11:02
İsrail Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’yi böyle katletmiş! ABD medyası görüntüleri yayınladı: Pusu kurup beklemişler
Son dakika haberleri: Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail askerleri tarafından 6 Eylül'de şehit edildi. İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Eygi'nin ölümü infial yaratırken Washington Post gazetesi yayınladığı görüntülerle İsrail ordusunun yalanını ortaya çıkardı.