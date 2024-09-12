İsrail Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’yi böyle katletmiş! ABD medyası görüntüleri yayınladı: Pusu kurup beklemişler

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.