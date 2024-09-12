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Haberler Galeri İsrail Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’yi böyle katletmiş! ABD medyası görüntüleri yayınladı: Pusu kurup beklemişler
Giriş Tarihi: 12.09.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 11:02

İsrail Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’yi böyle katletmiş! ABD medyası görüntüleri yayınladı: Pusu kurup beklemişler

Son dakika haberleri: Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail askerleri tarafından 6 Eylül'de şehit edildi. İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Eygi'nin ölümü infial yaratırken Washington Post gazetesi yayınladığı görüntülerle İsrail ordusunun yalanını ortaya çıkardı.

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İsrail Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’yi böyle katletmiş! ABD medyası görüntüleri yayınladı: Pusu kurup beklemişler

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı. Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

İsrail Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’yi böyle katletmiş! ABD medyası görüntüleri yayınladı: Pusu kurup beklemişler

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

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İsrail Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’yi böyle katletmiş! ABD medyası görüntüleri yayınladı: Pusu kurup beklemişler

İSRAİLLİ KATİL SEVİNÇ ÇIĞLIĞI ATTI

Filistinli görgü tanığı Munir Hıdeyr Ezgi Eygi'yi öldüren İsrailli keskin nişancının ateş ettikten sonra sevinç çığlığı attığını söyledi. Anadolu Ajansı'na konuşan görgü tanıkları, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail keskin nişancısı tarafından başından vurulduğunda "sükunetin hakim olduğunu" atışı yapan askerin ise isabet ettiğini görünce sevinç gösterisi yaptığını anlattı.

İsrail Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’yi böyle katletmiş! ABD medyası görüntüleri yayınladı: Pusu kurup beklemişler

"YANLIŞLIKLA ÖLDÜRDÜK" DEMİŞLERDİ

İsrail ordusu ise Eygi'nin Beyta beldesinde katıldığı işgal karşıtı gösteride İsrail askerleri tarafından başından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesine ilişkin ön soruşturmayı tamamladığını açıklamıştı.

Açıklamada, Eygi'nin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu "kasıt olmadan öldürülmüş olabileceği", Eygi'yi vuran İsrail askerinin, "bu sırada başka bir göstericiyi hedef almak istediği" iddia edildi. IDF açıklamasında "Olay şiddetli bir isyan sırasında gerçekleşti" ifadeleri kullanıldı.

İsrail Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’yi böyle katletmiş! ABD medyası görüntüleri yayınladı: Pusu kurup beklemişler

YALANLARI ORTAYA ÇIKTI

Ne var ki ABD medyasında yer alan haberler, İsrail ordusunun yalanını ortaya çıkardı. Washington Post gazetesi, Eygi'nin çatışmaların en yoğun olduğu andan yarım saat sonra, protestocuların ana yola doğru hareket etmesinden de yaklaşık 20 dakika sonra vurulduğunu ortaya koydu.

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