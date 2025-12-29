İsrail-Yunanistan-GKRY arasında askeri iş birliği programı imzalandı: ‘Türkiye’ye mesaj’ diyerek duyurdular!

ÜÇ ÜLKEYİ TÜRKİYE KORKUSU SARDI

İsrail, Rum ve Yunan basınında yer alan değerlendirmelere göre, zirvenin arka planında Türkiye'ye yönelik ortak güvenlik kaygıları bulunuyordu. En dikkat çekici iddia, İsrail, Yunanistan ve GKRY'nin dahil olacağı "ortak bir müdahale gücünü" ilan edileceği yönündeydi. Her ne kadar böyle bir karar resmen açıklanmasa da yapılan açıklamaların bu yönde güçlü sinyaller içerdiği görülmüştü.