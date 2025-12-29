Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İsrail-Yunanistan-GKRY arasında askeri iş birliği programı imzalandı: ‘Türkiye’ye mesaj’ diyerek duyurdular!
Giriş Tarihi: 29.12.2025 13:04

İsrail-Yunanistan-GKRY arasında askeri iş birliği programı imzalandı: ‘Türkiye’ye mesaj’ diyerek duyurdular!

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, "Üçlü Çalışma Programı" adı verilen küstah bir askeri iş birliği anlaşmasına imza attı. İsrail basını anlaşmayı, Türkiye karşıtı bir eksen oluşturma çabalarının parçası olarak "Ankara'ya mesaj" şeklinde değerlendirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, 22 Aralık'ta Batı Kudüs'te düzenlenen üçlü zirvede bir araya gelmişti.

ÜÇ ÜLKEYİ TÜRKİYE KORKUSU SARDI

İsrail, Rum ve Yunan basınında yer alan değerlendirmelere göre, zirvenin arka planında Türkiye'ye yönelik ortak güvenlik kaygıları bulunuyordu. En dikkat çekici iddia, İsrail, Yunanistan ve GKRY'nin dahil olacağı "ortak bir müdahale gücünü" ilan edileceği yönündeydi. Her ne kadar böyle bir karar resmen açıklanmasa da yapılan açıklamaların bu yönde güçlü sinyaller içerdiği görülmüştü.

"TÜRKİYE KARŞITI EKSEN"

Üç ülke arasındaki iş birliği derinleşmeye devam ederken, İsrail basınından Kanal 12 Televizyonu, "Ankara'ya mesaj: İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs arasında 'Üçlü Çalışma Programı' imzalandı" başlıklı dikkat çeken haberinde, Türkiye karşıtı bir eksen oluşturma çabaları bağlamında, İsrail Savunma Kuvvetlerinin (IDF), Yunanistan ve GKRY ile askeri iş birliğine yönelik bir çalışma programını imzaladığı belirtildi.

PROGRAM NELERİ KAPSIYOR?

Habere göre, program ortak tatbikatlar ve eğitimler, çalışma grupları ve ortak ilgi alanlarına ilişkin stratejik askeri diyaloğu kapsıyor.

IDF Sözcülüğü, "Programların imzalanması, ülkeler arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesinde bir katman daha oluşturmakta ve Orta Doğu'da istikrar, güvenlik ve barışın güçlendirilmesine katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

GKRY'DE İKİLİ ANLAŞMALAR İMZALANDI

N12 Kanalı ayrıca, geçen hafta Güney Kıbrıs'ta, IDF ile Yunan ordusu ve IDF ile Rum ordusu arasında 2026 yılına yönelik ikili çalışma programlarının da imzalandığını belirtti.