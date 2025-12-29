Haberler
İsrail-Yunanistan-GKRY arasında askeri iş birliği programı imzalandı: ‘Türkiye’ye mesaj’ diyerek duyurdular!
Giriş Tarihi: 29.12.2025 13:04
İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, "Üçlü Çalışma Programı" adı verilen küstah bir askeri iş birliği anlaşmasına imza attı. İsrail basını anlaşmayı, Türkiye karşıtı bir eksen oluşturma çabalarının parçası olarak "Ankara'ya mesaj" şeklinde değerlendirdi.