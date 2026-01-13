Haberler
Galeri
İsrail’de alarm zilleri çalıyor: Radar sistemlerini yanıltan teknoloji “BALKIN”
Giriş Tarihi: 13.01.2026 10:31
İsrail’de alarm zilleri çalıyor: Radar sistemlerini yanıltan teknoloji “BALKIN”
İsrail basını Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarına tekrar yer vererek, Türkiye'nin yeni savunma sistemi "Balkın"ı gündemine taşıdı. Haberde Türkiye'nin savaş gemilerini radar güdümlü füzelere karşı korumak amacıyla geliştirilen ve gelişmiş aldatma teknolojisine dayanan yeni deniz savunma sistemi "Balkın" mercek altına alındı.