İsrail’de alarm zilleri çalıyor: Radar sistemlerini yanıltan teknoloji “BALKIN”

GENİŞ FREKANS ARALIĞINDA ETKİNLİK

Analizde sistemin elektromanyetik yapısının geniş bir frekans aralığında etkili olduğu vurgulandı. Bu özelliğin, modern gemi savar füzelerden kaynaklanan hem mevcut hem de gelecekteki tehditlere karşı çözüm sunduğu kaydedildi.