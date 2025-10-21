Giriş Tarihi: 21.10.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 11:49
İsrail’de ateşkes hazımsızlığı: Başkan Erdoğan’ı hedef aldılar! ‘Türkiye ön kapıdan içeri girdi’
Türkiye'nin Gazze barış planındaki rolü İsrail'de ciddi bir tedirginliğe yol açtı. İsrail basını, ABD'nin baskısı sonucu Tel Aviv yönetiminin Ankara'nın sürece dahil olmasını kabul etmek zorunda kaldığını yazdı. Jerusalem Post, Türkiye'nin Gazze'de garantör ülke olarak yer almasına karşılık İsrail'in bir sonraki hamlesi hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu. Bu analiz, İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hadsiz ifadeleriyle birleşince Siyonist rejimdeki ateşkes hazımsızlığı bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.