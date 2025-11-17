Giriş Tarihi: 17.11.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 10:20
İsrail’den Türkiye karşıtı küstah ittifak: Siyonistler kirli iş birliğini itiraf etti! ‘Ankara’yı izole etmeliyiz’
Tel Aviv yönetiminin Türkiye karşıtı açıklamalarında doz artarken, Diaspora Bakanı Amichai Chikli'den skandal nitelikte yeni ifadeler geldi. Siyonist bakan, Türkiye'nin bölgede "İsrail için en ciddi tehdit" olduğunu öne sürerek İsrail'in Yunanistan ve GKRY ile Ankara'ya karşı ortak hareket ettiğini açıkça itiraf etti. Türkiye'nin bölgesel yükselişinden rahatsız olan Chikli, "Türkiye'yi izole etmek için dış ilişkilerde elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" şeklindeki küstah sözlerle yeni bir düşmanca söyleme imza attı.