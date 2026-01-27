Haberler
İsrail’i endişelendiren denizcilik ittifakı: İşbirliği deniz gücü dengelerini değiştirecek
Giriş Tarihi: 27.01.2026 10:12
İsrail basınına göre, Türkiye ile Katar arasında imzalanan milyar dolarlık denizcilik ve savunma anlaşmaları, iki ülke arasındaki iş birliğini klasik silah ticaretinin ötesine taşıyarak stratejik bir ittifaka dönüştürdü. İstif sınıfı fırkateyn alımı, insansız ve otonom deniz sistemlerinin ortak üretimi ve ileri teknolojik entegrasyonu kapsayan bu hamle, Basra Körfezi ve Orta Doğu'da deniz gücü dengelerini değiştirebilecek yeni bir güvenlik ekseni oluştururken, İsrail'de ciddi güvenlik endişelerine yol açtı.