İsrail’i endişelendiren denizcilik ittifakı: İşbirliği deniz gücü dengelerini değiştirecek

SİLAH ANLAŞMASININ ÖTESİNDE STRATEJİK ORTAKLIK

STM'nin yanı sıra Aselsan başta olmak üzere beş büyük Türk şirketiyle yapılan anlaşmalar, ilişkinin basit bir alıcı-satıcı modelinden çıktığını gösteriyor. Ar-Ge, sistem entegrasyonu ve üçüncü ülkelere ortak ihracat hedefleri içeren bu yapı, geniş ölçekli bir stratejik ortaklık olarak tanımlandı. Haberde, bu ittifakın Orta Doğu'da yeni bir endüstriyel-güvenlik ekseni oluşturduğuna vurgu yapıldı.