İsrail’in güvenlik mimarisi alarm veriyor: Netanyahu’nun diplomatik yenilgisi

TRUMP PLANI VE "BARIŞ KONSEYİ" TARTIŞMASI

Analize göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için hazırladığı 20 maddelik planın ikinci aşaması, Hamas'ı iktidardan koparmayı, örgütsel yapısını dağıtmayı ve Gazze için alternatif bir sivil gelecek inşa etmeyi hedefliyordu. Ancak Türkiye ve Katar'ın "barış konseyi"ne dahil edilmesiyle bu sürecin stratejik bir hataya dönüştüğü belirtildi. Forum analizinde, bu adımın Hamas'ın sahadaki fiili varlığını koruyan, süreci içi boş bir yapıya dönüştüren bir kombinasyon yarattığı ifade edildi.