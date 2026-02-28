Haberler
İsrail’in hedefinde kimler vardı? İşte o üst düzey isimler!
Giriş Tarihi: 28.02.2026 14:47
İsrail ve ABD'nin İran'a karşı başlattığı "önleyici saldırılar" kapsamında başkent Tahran başta olmak üzere birçok İran kentindeki askeri ve rejim noktaları hedef alınırken, operasyonun ayrıca İran yönetiminin üst düzey isimlerine yönelik olduğu da iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump operasyonun birkaç gün sürebileceğini açıkladı. İran ise saldırılara balistik füzelerle karşılık verirken, iki ülke arasında hava sahaları kapatıldı ve İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi.