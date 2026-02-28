Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 28.02.2026 14:47

İsrail’in hedefinde kimler vardı? İşte o üst düzey isimler!

İsrail ve ABD'nin İran'a karşı başlattığı "önleyici saldırılar" kapsamında başkent Tahran başta olmak üzere birçok İran kentindeki askeri ve rejim noktaları hedef alınırken, operasyonun ayrıca İran yönetiminin üst düzey isimlerine yönelik olduğu da iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump operasyonun birkaç gün sürebileceğini açıkladı. İran ise saldırılara balistik füzelerle karşılık verirken, iki ülke arasında hava sahaları kapatıldı ve İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ateşlendiğini duyurdu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'da Tahran yönetimine ait çok sayıda noktanın hedef alındığını ileri sürdü.

Kanal 12 televizyonu, bir güvenlik kaynağına dayandırarak, İran'a saldırıların birkaç gün süreceğini aktardı.

İran'a yönelik saldırılar, "rejime ait hedefler ve askeri noktalara" yoğunlaşırken öte yandan İsrail, İran yönetiminden bazı üst düzey isimleri hedef aldı.

İŞTE İSRAİL'İN SALDIRI DÜZENLEDİĞİ İSİMLER!

— İran lideri Ali Hamaney

— Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi

— Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan

— Savunma Konseyi Sekreteri Ali Şamhani

— Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani

