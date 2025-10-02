Giriş Tarihi: 02.10.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 12:17
İsrail’in Sumud’a hukuksuz müdahalesi dünya basınında: Tel Aviv’e karşı küresel öfke büyüyor! ‘Korsanlık eylemidir’
İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Sumud Filosu'na yönelik yasa dışı müdahalesi uluslararası öfkeyi tetikledi. Siyonistlerin gemileri durdurarak onlarca aktivisti alıkoyması, dünya medyasında sert manşetlerle yer buldu. Çeşitli haber kuruluşları, yaşananları "korsanlık eylemi" ve "uluslararası hukuk ihlali" olarak nitelendirirken, birçok ülkede İsrail karşıtı protestoların başladığı bildirildi.