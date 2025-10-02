İsrail’in Sumud’a hukuksuz müdahalesi dünya basınında: Tel Aviv’e karşı küresel öfke büyüyor! ‘Korsanlık eylemidir’

Reuters haberinde, İsrail'e tepki veren ülkelere geniş yer ayırdı. Uluslararası haber ajansı, Türkiye'nin İsrail'e olan tepkisine ise özel bir parantez açtı ve Dışişleri Bakanlığı'nın "İsrail'in filoya yönelik saldırısını masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemidir" açıklamasına yer verdi.