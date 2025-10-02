Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 02.10.2025 12:08 Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 12:17

İsrail’in Sumud’a hukuksuz müdahalesi dünya basınında: Tel Aviv’e karşı küresel öfke büyüyor! ‘Korsanlık eylemidir’

İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Sumud Filosu'na yönelik yasa dışı müdahalesi uluslararası öfkeyi tetikledi. Siyonistlerin gemileri durdurarak onlarca aktivisti alıkoyması, dünya medyasında sert manşetlerle yer buldu. Çeşitli haber kuruluşları, yaşananları "korsanlık eylemi" ve "uluslararası hukuk ihlali" olarak nitelendirirken, birçok ülkede İsrail karşıtı protestoların başladığı bildirildi.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu, İsrail donanma unsurlarının yasa dışı baskınıyla karşı karşıya kaldı ve bazı aktivistler alıkonuldu.

"TERÖR EYLEMİDİR"

Sumud Filosu'nda yaşanan gelişmeler uluslararası basının da yakın takibinde. İşte dünya medyasında öne çıkan manşetler.

Uluslararası haber ajansı Reuters, "İsrail'in Gazze'ye yardım götüren 39 gemiyi durdurması tepkilere yol açtı" başlıklı haberinde, İsrail'in uluslararası tepkilerle karşı karşıya kaldığını bildirdi.

Reuters haberinde, İsrail'e tepki veren ülkelere geniş yer ayırdı. Uluslararası haber ajansı, Türkiye'nin İsrail'e olan tepkisine ise özel bir parantez açtı ve Dışişleri Bakanlığı'nın "İsrail'in filoya yönelik saldırısını masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemidir" açıklamasına yer verdi.

"KORSANLIK EYLEMİ"

Katar merkezli El Cezire, Sumud Filosu'nda yaşanan gelişmeleri "Korsanlık eylemi: İsrail komandoları Gazze filosunu durdurdu! Onlarca kişi gözaltına alındı" başlığı ile verdi.

Haberde, Filistinli aktivist, siyasetçi ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün eski yürütme kurulu üyesi Hanan Eşrevi'nin sözlerine yer verilerek, "İsrail'in Gazze'ye yardım filosuna karşı uluslararası sularda suç teşkil eden bir korsanlık eylemi gerçekleştirdiği" belirtildi.

"KÜRESEL ÖFKE BÜYÜYOR"

İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE), manşetinde "İsrail'e karşı küresel öfke büyüyor" balığını kullandı. Haberde, birçok ülkenin İsrail'i kınadığı belirtildi.

MEE, eski üst düzey İngiliz diplomat Craig Murray'ın sözlerine atıfta bulunarak, "İsrail'in filo baskınının uluslararası hukuku ihlal ettiğini" bildirdi.

"DÜNYA ÇAPINDA PROTESTOLAR"

ABD Merkezli CNN ise haberinde, "İsrail güçlerinin Gazze'ye yardım filosunu durdurmasının ardından dünya çapında protestolar başladı" ifadelerini kullandı. Haberde, İsrail'in eylemine karşı Türkiye, Yunanistan, İtalya, Tunus ve Arjantin'de protestoların başladığı bildirildi.