Giriş Tarihi: 10.09.2025 13:42
İsrailli büyükelçiden küstah tehdit! ‘Bu sefer yakalayamazsak bile…’
İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerini hedef aldığı saldırının başarısızlıkla sonuçlandığına dair haberler yayılmaya devam ediyor. Hamas, liderlerinin sağ olduğunu açıklarken, İsrail basını da suikast girişiminin boşa çıkmış olabileceğini yazdı. Şüphelerin arttığı ortamda ABD merkezli Fox News'a konuşan İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, "Bu kez yakalayamadıysak bile bir dahaki sefere yakalarız" sözleriyle yeni saldırıların sinyalini verdi.