İsrailli büyükelçiden küstah tehdit! ‘Bu sefer yakalayamazsak bile…’

Giriş Tarihi: 10.09.2025 13:42

İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerini hedef aldığı saldırının başarısızlıkla sonuçlandığına dair haberler yayılmaya devam ediyor. Hamas, liderlerinin sağ olduğunu açıklarken, İsrail basını da suikast girişiminin boşa çıkmış olabileceğini yazdı. Şüphelerin arttığı ortamda ABD merkezli Fox News'a konuşan İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, "Bu kez yakalayamadıysak bile bir dahaki sefere yakalarız" sözleriyle yeni saldırıların sinyalini verdi.

İsrail, dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenlemişti.

HAMAS LİDERLERİNİN KURTULDUĞUNU BİLDİRDİ

İsrail saldırıda bazı Hamas liderlerinin öldürüldüğünü iddia etmişti ancak Filistinli grup, liderlerinin İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ve 4 mensubu ile Katarlı bir polisin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İSRAİL MEDYASI BAŞARISIZLIĞI YAZDI

İsrail basınında da saldırının başarısızlığa uğradığına dair haberler çıkmaya başladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Hamas müzakere heyetine yönelik saldırının sonuçlarına ilişkin İsrail makamlarının dün "iyimser bir havada olduğu ancak bugün ise yerini karamsarlığa bıraktığı" belirtildi.

Adı açıklanmayan İsrail güvenlik yetkilisi, KAN'a yaptığı değerlendirmede saldırının kesin sonuçlarının beklenmesi gerektiğini ifade etti.

İsrailli yetkili, Hamas müzakere heyetine yönelik saldırının başarısızlıkla sonuçlanmış olabileceğinin ihtimal dahilinde olduğunu kaydetti.

TEL AVİV'DE SALDIRIYA DAİR KARAMSARLIK HAKİM

İsimsiz bir kaynak da Kanal 12'ye verdiği demeçte, "Şu anda teröristlerin öldürüldüğüne dair bir belirti yok. Suikasta uğramış olmalarını umuyoruz, ancak iyimserlik azalıyor." ifadelerini kullandı.

Ynet haber kuruluşuna konuşan savunma ve istihbarat camiasından iki kaynak ise, "Hedeflerin çoğuna, hatta belki de hepsine yönelik saldırının öldürücülüğü konusunda karamsarız" açıklamasında bulundu.

"BU KEZ YAKALAYAMADIYSAK BİR DAHAKİ SEFERE YAKALARIZ"

Hamas'ın açıklamaları ve İsrail medyasında çıkan haberlerin ardından, İsrail'in başarısına ilişkin şüpheler arttı.

ABD merkezli Fox News'a konuşan İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter'a, Tel Aviv yönetiminin Hamas liderlerini hedef almada başarılı olup olamadıkları soruldu.

Leiter küstah bir tehditte bulunarak, "Bu kez yakalayamadıysak bile, bir dahaki sefere yakalarız" yanıtını verdi.

Leiter, saldırıyla birlikte Hamas liderliğinin "uyarıldığını" ve bir dahaki sefere "ortadan kaldırılacaklarını" bildirdi.