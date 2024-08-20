İsrailli esirin annesinden flaş iddia: Mossad direktörü anlaşmanın mümkün olmadığını söyledi

MOSSAD İDDİALARI YALANLADI

İsrail Başbakanlık Ofisi aracılığıyla yayınlanan Mossad'ın yazılı açıklamasında ise Zangauker'in iddiaları yalanlandı.

Mossad, "Barnea'ya atfedilen sözlerin asla söylenmediğini, siyasi tabloya bir referansta bulunulmadığını" belirterek "Mossad Direkörü'nün tüm esirlerin serbest kalması için bir anlaşma sağlamak adına çalışmaya devam edeceğini" öne sürdü.