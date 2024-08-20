Giriş Tarihi: 20.08.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
15:39
İsrailli esirin annesinden flaş iddia: Mossad direktörü anlaşmanın mümkün olmadığını söyledi
Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde bulunan İsrailli esir Matan'ın annesi Einav Zangauker, 7 Ekim'de yaşanan olayları soruşturmak için kurulan sivil soruşturma platformunda, Mossad Direktörü David Barnea'nın kendisine "mevcut siyasi tabloda anlaşmanın mümkün olmadığını söylediğini" iddia etti. Mossad ise söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.