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Haberler Galeri İsrailli esirin annesinden flaş iddia: Mossad direktörü anlaşmanın mümkün olmadığını söyledi
Giriş Tarihi: 20.08.2024 15:39 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 15:39

İsrailli esirin annesinden flaş iddia: Mossad direktörü anlaşmanın mümkün olmadığını söyledi

Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde bulunan İsrailli esir Matan'ın annesi Einav Zangauker, 7 Ekim'de yaşanan olayları soruşturmak için kurulan sivil soruşturma platformunda, Mossad Direktörü David Barnea'nın kendisine "mevcut siyasi tabloda anlaşmanın mümkün olmadığını söylediğini" iddia etti. Mossad ise söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA
İsrailli esirin annesinden flaş iddia: Mossad direktörü anlaşmanın mümkün olmadığını söyledi

Hamas'ın elinde bulunan İsrailli esir Matan'ın annesi Einav Zangauker, Mossad Direktörü David Barnea'nın mevcut siyasi tabloda anlaşmanın mümkün olmadığını söylediğini öne sürdü. Bunun üzerine açıklama yapan Mossad, söz konusu idianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi ve "Barnea'ya atfedilen sözlerin asla söylenmediğini, siyasi tabloya bir referansta bulunulmadığını" bildirdi.

İsrailli esirin annesinden flaş iddia: Mossad direktörü anlaşmanın mümkün olmadığını söyledi

"MEVCUT SİYASİ TABLODA ANLAŞMA MÜMKÜN DEĞİL"

Einav Zangauker, Gazze Şeridi çevresinde 7 Ekim'de yaşanan olayları soruşturmak için kurulan sivil soruşturma platformunda konuştu.

Tel Aviv ile Hamas arasındaki esir takası ve ateşkes müzakerelerinde İsrail'in başmüzakerecisi niteliğindeki Mossad Direktörü Barnea'nın İsrailli esirlerin yakınlarıyla buluşmayı reddettiğini dile getiren Zangauker, Barnea'nın mayıs ayında kendisine "mevcut siyasi tabloda anlaşmanın mümkün olmadığını söylediğini" aktardı.

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İsrailli esirin annesinden flaş iddia: Mossad direktörü anlaşmanın mümkün olmadığını söyledi

MOSSAD İDDİALARI YALANLADI

İsrail Başbakanlık Ofisi aracılığıyla yayınlanan Mossad'ın yazılı açıklamasında ise Zangauker'in iddiaları yalanlandı.

Mossad, "Barnea'ya atfedilen sözlerin asla söylenmediğini, siyasi tabloya bir referansta bulunulmadığını" belirterek "Mossad Direkörü'nün tüm esirlerin serbest kalması için bir anlaşma sağlamak adına çalışmaya devam edeceğini" öne sürdü.

İsrailli esirin annesinden flaş iddia: Mossad direktörü anlaşmanın mümkün olmadığını söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı figürlerin "ateşkes sağlanırsa hükümeti devirme" tehdidi karşısında içeride ve uluslararası arenada anlaşmaya yanaşmamakla suçlanıyor.

İsrailli esirin annesinden flaş iddia: Mossad direktörü anlaşmanın mümkün olmadığını söyledi

15-16 AĞUSTOS'TA MÜZAKERELER YAPILMIŞTI

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta müzakereler yapılmıştı.

Hamaslı üst düzey yetkililer, Al Jazeera televizyonuna yaptıkları açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2 Temmuz'da açıkladığı öneride uzlaşılan konuların, Doha'daki müzakerelerden çıkan sonuçta bulunmadığını söylemişti.

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