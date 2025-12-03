’İsrailli general: Tel Aviv çıkmazda, siyasi vizyonsuzluk İsrail’i yıpratıyor’

ZİV: SİYASİ VİZYONSUZLUK IDF'Yİ YIPRATMA SAVAŞINA SÜRÜKLÜYOR

İsrailli Tümgeneral Ziv'e göre, İsrail'in Suriye'de ne istediğine dair ortada hiçbir stratejik netlik yok. Aynı şekilde Suriye'nin geleceğine dair de izlenen bir politika bulunmuyor. Mako'nun aktardığı analizde, İsrail'in beş cephede Suriye, Lübnan, Gazze, Batı Şeria ve iç güvenlik eş zamanlı olarak savaştığı, ancak bunların hiçbirini tamamlayamadığı vurgulanıyor.