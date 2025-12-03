Giriş Tarihi: 03.12.2025 10:33
'İsrailli general: Tel Aviv çıkmazda, siyasi vizyonsuzluk İsrail’i yıpratıyor'
İsrail merkezli Mako gazetesine değerlendirmelerde bulunan İsrailli emekli Tümgeneral Israel Ziv, İsrail hükümetini eleştirerek, yerel ordulara sorumluluk devredecek anlaşmalar için çabalamak gerektiğini ve İsrail yönetiminin İsrail Savunma Kuvvetleri'ni (IDF)yıpratan bir yıpratma savaşına sürüklediğini ifade etti. Ziv, İsrailli askerlerin sanki Nablus'muş gibi Suriye'nin derinliklerinde tutuklama yapmaya zorlandığı bu durumun mevcut çıkmaz, "İsrail işgali" hakkında yayılan Türk anlatısına hizmet ettiğini belirtti.