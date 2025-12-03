Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 'İsrailli general: Tel Aviv çıkmazda, siyasi vizyonsuzluk İsrail’i yıpratıyor'
Giriş Tarihi: 03.12.2025 10:33

'İsrailli general: Tel Aviv çıkmazda, siyasi vizyonsuzluk İsrail’i yıpratıyor'

İsrail merkezli Mako gazetesine değerlendirmelerde bulunan İsrailli emekli Tümgeneral Israel Ziv, İsrail hükümetini eleştirerek, yerel ordulara sorumluluk devredecek anlaşmalar için çabalamak gerektiğini ve İsrail yönetiminin İsrail Savunma Kuvvetleri'ni (IDF)yıpratan bir yıpratma savaşına sürüklediğini ifade etti. Ziv, İsrailli askerlerin sanki Nablus'muş gibi Suriye'nin derinliklerinde tutuklama yapmaya zorlandığı bu durumun mevcut çıkmaz, "İsrail işgali" hakkında yayılan Türk anlatısına hizmet ettiğini belirtti.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
’İsrailli general: Tel Aviv çıkmazda, siyasi vizyonsuzluk İsrail’i yıpratıyor’

İsrailli emekli Tümgeneral Israel Ziv'e göre, İsrail ordusunun Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlar, ülkenin genel güvenlik stratejisindeki derin belirsizliğin ve siyasi liderlik eksikliğinin en net göstergesi oldu. İsrail, yerel ordulara sorumluluk devretmek yerine kendisini giderek derinleşen bir yıpratma savaşının içinde buluyor.

’İsrailli general: Tel Aviv çıkmazda, siyasi vizyonsuzluk İsrail’i yıpratıyor’

Ziv'e göre, siyasi yönden hiçbir net talimat almayan IDF bildiğini yapıyor: Yani askeri yöntemlere sarılıyor. Ancak bu yaklaşım, Suriye'nin derinliklerinde "sanki Nablus'muş gibi" yürütülen tutuklama operasyonlarını beraberinde getiriyor ve ordunun tükenmişliğini artırıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
’İsrailli general: Tel Aviv çıkmazda, siyasi vizyonsuzluk İsrail’i yıpratıyor’

ZİV: SİYASİ VİZYONSUZLUK IDF'Yİ YIPRATMA SAVAŞINA SÜRÜKLÜYOR

İsrailli Tümgeneral Ziv'e göre, İsrail'in Suriye'de ne istediğine dair ortada hiçbir stratejik netlik yok. Aynı şekilde Suriye'nin geleceğine dair de izlenen bir politika bulunmuyor. Mako'nun aktardığı analizde, İsrail'in beş cephede Suriye, Lübnan, Gazze, Batı Şeria ve iç güvenlik eş zamanlı olarak savaştığı, ancak bunların hiçbirini tamamlayamadığı vurgulanıyor.

’İsrailli general: Tel Aviv çıkmazda, siyasi vizyonsuzluk İsrail’i yıpratıyor’

SURİYE'DE BELİRSİZLİK: "İSRAİL NE İSTİYOR?"

Mako'da yer alan analize göre Suriye'deki son IDF operasyonu, "stratejik saçmalık" olarak tanımlanıyor. İsrail, Suriye ordusunun İsrail'e yakın bölgelerde konuşlanmasını engelliyor ancak aynı zamanda Suriye egemenliğini göz ardı ederek bu alanlarda operasyon düzenliyor. Böylece ortaya çıkan örgütlenmelerle yine kendisi mücadele etmek zorunda kalıyor.

’İsrailli general: Tel Aviv çıkmazda, siyasi vizyonsuzluk İsrail’i yıpratıyor’

TÜRKİYE'NİN SÖYLEMİ HAKLILIK BULUYOR

Haberde, İsrail'in Suriye'de ve bölgedeki diğer alanlarda izlediği politikanın Türkiye'nin giderek yaygınlaştırdığı "İsrail işgali" anlatısına destek verdiğini belirtiliyor. İsrail, Gazze, Suriye ve Lübnan'da toprakları ele geçirip işgal ediyor. Haberin devamında Türkiye'nin Gazze, Suriye ve Lübnan için geliştirdiği söylemlerin bölgesel algıyı şekillendirdiği vurgulanıyor.

’İsrailli general: Tel Aviv çıkmazda, siyasi vizyonsuzluk İsrail’i yıpratıyor’

LÜBNAN CEPHESİNDE AYNI ÇIKMAZ

Ziv'e göre, 7 Ekim sonrası kamuoyundaki haklı öfkeye rağmen İsrail'in Lübnan'da uyguladığı günlük saldırı modeli, uzun vadeli çözüm üretmekten uzak. Bu yaklaşım, tam tersine Lübnan hükümetini zayıflatıyor ve Hizbullah'ın yeniden meşruiyet kazanmasına yol açıyor.

’İsrailli general: Tel Aviv çıkmazda, siyasi vizyonsuzluk İsrail’i yıpratıyor’

GAZZE'DE SİYASİ VİZYON YOK

Haberde, Gazze'deki tıkanmanın seçim hesapları nedeniyle sürdüğü belirtiliyor. Mako'daki değerlendirmeye göre Netanyahu'nun siyasi anlatısı, "tam zafer dışında hiçbir seçeneğe izin vermeyen" bir yapıya dönüşmüş durumda. Bu nedenle Gazze'de geri adım atmak mümkün görünmüyor.

’İsrailli general: Tel Aviv çıkmazda, siyasi vizyonsuzluk İsrail’i yıpratıyor’

ORDU GÜCÜ ALARM VERİYOR

Tartışılan yeni "kaçaklık yasası" bağlamında, İsrail ordusunun beş cephede gerekli asker miktarına sahip olmadığını belirten Ziv, Gazze, Lübnan, Suriye ve Batı Şeria'daki güvenlik kuşaklarını korumak için en az 10 bin ek askere ihtiyaç olduğu vurguladı.

’İsrailli general: Tel Aviv çıkmazda, siyasi vizyonsuzluk İsrail’i yıpratıyor’

"DAMLA DAMLA SAVAŞ" İSRAİL'İ TÜKETİYOR

Mako'ya göre, İsrail şu anda düşük yoğunluklu ancak giderek ağırlaşacak bir "damla damla savaş" içinde. Bu savaş siyasi hesaplara dayanıyor. Güçlü anlaşmalarla sonlandırmak yerine; aksine Netanyahu'nun siyasi ihtiyaçları nedeniyle sürekli olarak kan kaybeden bir tabloya dönüşüyor.