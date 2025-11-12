İsrailli uzmandan dikkat çeken yorum: Tel Aviv için en büyük tehdit…

Bu durumun, "son dışişleri bakanlarının profesyonel açıdan yetersiz ve tamamen başbakana politik olarak bağımlı hale gelmesine" yol açtığını dile getiren Falkov, benzer bir tablonun istihbarat ve güvenlik camiasının liderliği için de geçerli olduğunu vurguladı.

"İSTİHBARAT ELİTİNİN STATÜSÜNDE DÜŞÜŞ YAŞANIYOR"

Dr. Falkov'a göre, İsrail'de son dönemde "istihbarat elitinin statüsünde belirgin bir düşüş" gözlemleniyor. Falkov, Netanyahu'nun yalnızca yakın çevresine ve politik sadakate dayalı olarak bilgi edinme eğiliminin, diplomatik ve istihbarat kurumlarının raporlarına yönelik güvensizlik yarattığını söyledi.