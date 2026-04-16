İşte İran’ın direniş ekonomisi planı! Ablukanın Tahran üzerindeki etkisi ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 16.04.2026 10:08
İşte İran’ın direniş ekonomisi planı! Ablukanın Tahran üzerindeki etkisi ortaya çıktı
ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukası, askeri saldırılardan daha yıkıcı sonuçlar doğurabilecek bir ekonomik kriz riski taşıyor. Hürmüz Boğazı'na bağımlı olan İran ekonomisinin petrol ihracatının kesilmesiyle günlük yüz milyonlarca dolarlık kayıp yaşayabileceği, depolama kapasitesinin kısa sürede dolarak üretimin durma noktasına gelebileceği belirtiliyor. Yüksek enflasyon, değer kaybeden para birimi ve artan toplumsal baskılarla zaten kırılgan hale gelen ekonomide, "direniş ekonomisi" modelinin bu ölçekte bir ablukayı karşılamada yetersiz kalabileceği ve sürecin İran için şimdiye kadarki en büyük ekonomik tehdit olabileceği değerlendiriliyor.