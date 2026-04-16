İşte İran’ın direniş ekonomisi planı! Ablukanın Tahran üzerindeki etkisi ortaya çıktı

PETROL GELİRLERİ VE DEV KAYIP RİSKİ

Habere göre veri ve analiz firması Kpler, İran'ın Mart ayında günlük 1,8 milyon varilin üzerinde petrol ihraç ettiğini ve bunun yaklaşık 5 milyar dolar gelir sağladığını ortaya koydu. Bu rakam, 2025'e kıyasla artışa işaret ediyor. Ancak eski ABD Hazine yetkilisi Miad Maleki, ablukanın İran'a günlük 276 milyon dolar ihracat ve 159 milyon dolar ithalat kaybı yaşatabileceğini belirtiyor. Bu durumun aylık bazda 13 milyar dolarlık ekonomik daralma anlamına geldiği ifade ediliyor.