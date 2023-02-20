Giriş Tarihi: 20.02.2023 16:11
Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
17:05
İşte skandal gerçekler! SABAH Adıyaman'daki Grand Isias Otel'in bilirkişi raporuna ulaştı
Asrın deprem felaketinde yerle bir olan ve 65 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki Grand Isias Otel'in bilirkişi raporuna SABAH ulaştı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi heyetinin enkazda yaptığı incelemede, kiriş donatılarının az olduğu ve 35 santimetre arayla etriye atıldığı belirlendi. Ayrıca, enkazda bulunan yapıya ait döşemelerin asmolen sistemiyle inşa edildiği ancak tali kirişlerinin yetersiz olduğu ve bodrum katın üst döşemesinde de tali kirişlerin bulunmadığı tespit edildi.