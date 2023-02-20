İşte skandal gerçekler! SABAH Adıyaman’daki Grand Isias Otel’in bilirkişi raporuna ulaştı

Otelin eski iki binanın birleşiminden yapıldığı iddialarını yalanlayan Bozkurt, kendi yaptığı otel binasının tek olduğunu söyledi. Otelin müteahhidinin kendisi olduğunu söyleyen Bozkurt, yapı denetimini kimin yaptığını hatırlamadığını, kalıpçıyı, demirciyi, betoncuyu kendisinin ayarladığını kaydetti. Yıllardır oteli işlettiğini belirten Bozkurt, bu zamana kadar sadece 2018 yılında tadilat yaptığını, herhangi bir şekilde kolon kesmediğini, binanın temel statiğini bozacak bir işlem yapmadığını ifade etti.