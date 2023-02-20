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Haberler Galeri İşte skandal gerçekler! SABAH Adıyaman'daki Grand Isias Otel'in bilirkişi raporuna ulaştı
Giriş Tarihi: 20.02.2023 16:11 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 17:05

İşte skandal gerçekler! SABAH Adıyaman'daki Grand Isias Otel'in bilirkişi raporuna ulaştı

Asrın deprem felaketinde yerle bir olan ve 65 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki Grand Isias Otel'in bilirkişi raporuna SABAH ulaştı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi heyetinin enkazda yaptığı incelemede, kiriş donatılarının az olduğu ve 35 santimetre arayla etriye atıldığı belirlendi. Ayrıca, enkazda bulunan yapıya ait döşemelerin asmolen sistemiyle inşa edildiği ancak tali kirişlerinin yetersiz olduğu ve bodrum katın üst döşemesinde de tali kirişlerin bulunmadığı tespit edildi.

İLKER TURAK
İşte skandal gerçekler! SABAH Adıyaman’daki Grand Isias Otel’in bilirkişi raporuna ulaştı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından deprem bölgelerinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalarda şuana kadar 131 şüpheli tutuklandı. Adıyaman'da 65 kişinin hayatını kaybettiği Grand Isias Otel'in yıkılması sonrası Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan otelin sahibi Ahmet Bozkurt'un ifadesine ve enkazda yapılan bilirkişi incelemesi sonrası oluşturulan ön inceleme raporuna SABAH ulaştı.

İşte skandal gerçekler! SABAH Adıyaman’daki Grand Isias Otel’in bilirkişi raporuna ulaştı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Grand Isias Otelin enkazında bilirkişi heyeti tarafından yapılan incelemelerde, yapının betonarme sistemiyle inşa edildiği, kolonlarında ve kirişlerinde nervürlü donatı kullanıldığı, ancak boyuna ve enine donatılarda mesafenin yönetmeliklerin sınır değerlerini aştığına dikkat çekildi.

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İşte skandal gerçekler! SABAH Adıyaman’daki Grand Isias Otel’in bilirkişi raporuna ulaştı

DONATILARIN AZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ön incelemede, kirişin donatılarının az olduğu ve 35 santimetre arayla etriye atıldığı belirlendi. Ayrıca, enkazda bulunan yapıya ait döşemelerin asmolen sistemiyle inşa edildiği ancak tali kirişlerinin yetersiz olduğu ve bodrum katın üst döşemesinde de tali kirişlerin bulunmadığı tespit edildi.

İşte skandal gerçekler! SABAH Adıyaman’daki Grand Isias Otel’in bilirkişi raporuna ulaştı

Enkaz üzerinde yapılan incelemelerde, taşınmazın donatılarının nervürlü olduğu ancak batısındaki yapılardan gelen taşıyıcı eleman parçalarının nervürsüz donatılı olduğu belirlendi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan otelin sahibi Ahmet Bozkurt, 1995 yılında oteli kendisinin yaptığını belirtti.

İşte skandal gerçekler! SABAH Adıyaman’daki Grand Isias Otel’in bilirkişi raporuna ulaştı

Otelin eski iki binanın birleşiminden yapıldığı iddialarını yalanlayan Bozkurt, kendi yaptığı otel binasının tek olduğunu söyledi. Otelin müteahhidinin kendisi olduğunu söyleyen Bozkurt, yapı denetimini kimin yaptığını hatırlamadığını, kalıpçıyı, demirciyi, betoncuyu kendisinin ayarladığını kaydetti. Yıllardır oteli işlettiğini belirten Bozkurt, bu zamana kadar sadece 2018 yılında tadilat yaptığını, herhangi bir şekilde kolon kesmediğini, binanın temel statiğini bozacak bir işlem yapmadığını ifade etti.

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