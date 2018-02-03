İtalya'da 1 Euro'ya ev satılıyor

Düşen nüfusu yeniden artırmak için, İtalya'da bulunan Sardunya Adası'ndaki Ollolai Köyü'ndeki 200 taş evin her biri yaklaşık beş liraya satılıyor. Ancak, belediye başkanı sudan ucuz evleri satın almak isteyen kişilere önemli bir şart koşuyor. Hayatınızın bir bölümde Avrupa'nın sakin ve şirin bir kasabasında yaşamayı planlıyorsanız, İtalya hayalinizi gerçekleştirmek için size bir fırsat sunuyor. Ülkenin en büyük ikinci adası Sardunya'nın Barbagia isimli dağlık bölgesinde yer alan bir köydeki 200 taş evin her biri 1 Euro'ya (yaklaşık 4,6 Türk Lirası) satılıyor. Son otuz yıldır nüfusü yarı yarıya düşen Ollolai kasabasındaki halkın çoğunluğunu orta yaşlı çocuksuz çiftler oluşturuyor. Ollolai Belediye Başkanı Efisio Arbau, kasabada her yıl sadece birkaç bebek doğduğundan, '1 euro'luk evler' projesini başlatarak nüfusun hızla düşmesini önlemeye karar verdi. Ancak, Arbau, maliyetlerinin yanı sıra, konutun üç yıl içinde yenilenmesi için alıcıdan taahhütte bulunmasını istiyor. Terk edilmiş durumda bulunun ve yıllardır kimsenin ayak basmadığı evlerin restorasyon maliyetinin yaklaşık olarak 30 bin euro, yani 140 bin Türk lirasını bulacağı tahmin ediliyor.