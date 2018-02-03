İtalya'da 1 Euro'ya ev satılıyor

Düşen nüfusu yeniden artırmak için, İtalya'da bulunan Sardunya Adası'ndaki Ollolai Köyü'ndeki 200 taş evin her biri yaklaşık beş liraya satılıyor. Ancak, belediye başkanı sudan ucuz evleri satın almak isteyen kişilere önemli bir şart koşuyor.