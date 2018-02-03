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'da 1 Euro'ya ev satılıyor

Giriş Tarihi: 03.02.2018 14:29 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 14:11
İtalya'da 1 Euro'ya ev satılıyor

Düşen nüfusu yeniden artırmak için, 'da bulunan Sardunya Adası'ndaki Ollolai Köyü'ndeki 200 taş evin her biri yaklaşık beş liraya satılıyor. Ancak, belediye başkanı sudan ucuz evleri satın almak isteyen kişilere önemli bir şart koşuyor.

İtalya'da 1 Euro'ya ev satılıyor

Hayatınızın bir bölümde Avrupa'nın sakin ve şirin bir kasabasında yaşamayı planlıyorsanız, hayalinizi gerçekleştirmek için size bir fırsat sunuyor.

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İtalya'da 1 Euro'ya ev satılıyor

Ülkenin en büyük ikinci adası Sardunya'nın Barbagia isimli dağlık bölgesinde yer alan bir köydeki 200 taş evin her biri 1 Euro'ya (yaklaşık 4,6 Türk Lirası) satılıyor.

İtalya'da 1 Euro'ya ev satılıyor

Son otuz yıldır nüfusü yarı yarıya düşen Ollolai kasabasındaki halkın çoğunluğunu orta yaşlı çocuksuz çiftler oluşturuyor.

İtalya'da 1 Euro'ya ev satılıyor

Ollolai Belediye Başkanı Efisio Arbau, kasabada her yıl sadece birkaç bebek doğduğundan, '1 euro'luk evler' projesini başlatarak nüfusun hızla düşmesini önlemeye karar verdi.

İtalya'da 1 Euro'ya ev satılıyor

Ancak, Arbau, maliyetlerinin yanı sıra, konutun üç yıl içinde yenilenmesi için alıcıdan taahhütte bulunmasını istiyor.

İtalya'da 1 Euro'ya ev satılıyor

Terk edilmiş durumda bulunun ve yıllardır kimsenin ayak basmadığı evlerin restorasyon maliyetinin yaklaşık olarak 30 bin euro, yani 140 bin Türk lirasını bulacağı tahmin ediliyor.

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