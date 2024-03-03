Jacob Rothschild’in ölümü büyük ses getirmişti! İşte Rothschild Hanedanı’nın bilinmeyenleri: İsrail’i biz kurduk!

Ama bin bir emekle inşa ettirdiği şu şato her şeye değerdi: Mentmore Towers...
Paralel Devlet kavramını ilk kez Nazi Almanyası dönemi için kullanan Robert Paxton'ın soy adaşı Joseph Paxton (Aralarında bir akrabalık tespit edemedim) ve damadı George Henry Stokes tarafından inşa edilen bu bina, halen Rothschild Ailesi ile ilgili komplo ve dahi şehir efsanelerinin membaı olarak kabul edilir.
Ünlü yönetmen Stanley Kubrick'in henüz yeni milenyuma, 21. Yüzyıl'a girmeden, ölümünden önce çektiği Eyes Wide Shut'ın (Gözleri Tamamen Kapalı) meşhur ayin sahnesinin çekildiği yer olan Mentmore Towers, bunun yanı sıra; sırasıyla Brazil (1985), Slipstream (1989), Incognito (1997), Düşlerin Efendisi (2000), Mumya'nın Dönüşü (2001), Ali G Indahouse (2002), Johnny English (2003) ve en önemlisi Christopher Nolan'ın meşhur Batman Başlıyor (2005) filmlerine platoluk yaptı.
Mayer Amschel de Rothschild; Buckinghamshire'daki Mentmore köyünde 1852 ile 1854 yılları arasında inşa ettirdiği bu evin tadını; karısı ile birlikte ziyadesiyle çıkardı. Ölümlerinden önce yirmi yıl bu evde yaşadılar. Baron; 1874'te, Barones ise ondan 18 ay sonra terk-i dünya eyledi.
Paxton, bu şatoyu bir Rönesans sarayının kemerli avlusunu taklit edecek şekilde, dolayısıyla Neo-Rönesans biçeminde tasarlamıştı.
Bugün, daha doğrusu Nisan 2022 itibarıyla bina, raporlarda 'çürümeye terk edilmiş' olarak tanımlanıyor. Elbet kodamanlardan biri sahip çıkacaktır. Yoksa FETÖ elebaşı Feto'nun deyişiyle hafazanallah Mayer Amschel'in kemikleri sızlar!
Mayer Amschel, Rothschild'lerin Londra'da kök salmış üyelerindendi. New Court, Londra'da doğdu. Cambridge'de Magdalene and Trinity College'da ve ayrıca Leipzig ve Heidelberg üniversitelerinde okudu. Mesleğini sadece bankerlikle sınırlı tutmadı, politikaya atıldı; ancak hedeflediği başarıya erişemedi. Karısının adı Juliana idi. Bir kızları vardı.