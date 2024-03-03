Jacob Rothschild’in ölümü büyük ses getirmişti! İşte Rothschild Hanedanı’nın bilinmeyenleri: İsrail’i biz kurduk!

Psikanaliz'in babası Sigismund Freud'un "En küçük erkek çocuk harikalar yaratır" tezine yaraşır biçimde ailesinin 'medarı iftiharı' olan Mayer Amschel de Rothschild, 1854 yılında henüz 36 yaşındayken inşa ettirdiği şatoyu ya da mütevazı deyişle 'kır evi'ni izliyordu muzaffer bir edayla.

Hanedanlığın Aşkenazi Yahudisi olan kurucusu Mayer Amschel Rothschild'in torunu ve imparatorluğu asıl büyüten Nathan Mayer Rothschild'in de oğluydu. En küçük oğlu... Dördüncü ve son oğlu... Ve dedesinin, dolayısıyla ailenin reisinin adını taşıyordu.

Baba Nathan Mayer Rothschild (1777-1836) ise aileyi bugünkü konumuna getiren baronlardan biri, hatta birincisiydi. Hesap edin; Nathan Mayer Rothschild'in şahsi serveti, 1836'da ölüme yaklaştığında İngiltere'nin toplam servetinin yüzde 0,62'sine tekabül ediyordu.

Nathan'ın oğlu Mayer, doğduğu 29 Haziran 1818'den, öldüğü 6 Şubat 1874'e kadar 55 yıllık hayatına "Hızlı yaşadı, genç öldü" cümlesinin hakkını verecek kadar çok şey sığdırmıştı. Gösteriş, hatta yer yer sefahatle gölgelendiği için manevi tatminden uzak bir hayattı bu.