Kapsüllerde kalıyorlar!

Dar alanlara daha çok insan sığdırmak amacıyla kurulan ve başta Japonya ile çeşitli Güneydoğu Asya ülkelerinde yaygın olarak bulunan kapsül otel, Polonya'nın başkenti Varşova'da da 2018 yılının Kasım ayından bu yana hizmet veriyor.