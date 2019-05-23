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Kapsüllerde kalıyorlar!

Dar alanlara daha çok insan sığdırmak amacıyla kurulan ve başta Japonya ile çeşitli Güneydoğu Asya ülkelerinde yaygın olarak bulunan kapsül otel, Polonya'nın başkenti 'da da 2018 yılının Kasım ayından bu yana hizmet veriyor.

AA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 23.05.2019 08:22 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 08:37
Kapsüllerde kalıyorlar!

Boyutları yaklaşık 3x1x1 metre olan 114 adet kapsülün yer alıyor.

Kapsüllerde kalıyorlar!

Otelde kapsüllerin her birinde ışıklandırma, prizler ve uzaktan kumandayla kontrol etme imkanı olan otomatik kapı bulunuyor.

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Kapsüllerde kalıyorlar!

Kapsül otelde bir kişilik gecelik konaklama ise mevsim ve doluluk oranına göre 10 ile 20 Euro arasında değişiyor.

Kapsüllerde kalıyorlar!
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Kapsüllerde kalıyorlar!
Kapsüllerde kalıyorlar!
Kapsüllerde kalıyorlar!
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