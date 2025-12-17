Haberler
Galeri
Karayipler’deki kriz yeni bir boyuta evriliyor: Venezuela hükümeti “Yabancı Terör Örgütü” ilan edildi!
Giriş Tarihi: 17.12.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:49
Washington–Caracas hattındaki gerilim tehlikeli bir aşamaya geçiyor. ABD Başkanı Donald Trump, Maduro yönetimini "Yabancı Terör Örgütü" ilan ettiğini duyurarak Venezuela'ya giren ve çıkan petrol tankerlerine tam abluka emri verdi. Karayipler'de askeri yığınak hızlanırken, Venezuela ABD'yi açıkça "sömürgeci saldırganlıkla" suçladı.