Karayipler’deki kriz yeni bir boyuta evriliyor: Venezuela hükümeti “Yabancı Terör Örgütü” ilan edildi!

"ABD SÖMÜRGECİ SÖYLEMİNİ AÇIKÇA DİLE GETİRMEKTEDİR"

Açıklamada, ABD halkına ve dünya kamuoyuna, "Venezuela'nın zenginliklerini çalmaya yönelik Donald Trump'ın gerçek niyetlerini" bir kez daha ortaya koyan bu aşırı tehdidi her düzeyde reddetme çağrısı da yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trump, 'Daha önce bizden çalınan tüm petrol, toprak ve diğer varlıklar ABD'ye iade edilene kadar' şeklindeki sömürgeci söylemini açıkça dile getirmektedir. Venezuela ve ABD halkının da büyük gösterilerle kınadığı üzere, bu yaklaşım devasa yalan ve manipülasyon kampanyalarıyla ülkemizin petrolünü, topraklarını ve madenlerini ele geçirme çabasının bir parçasıdır."