Giriş Tarihi: 12.03.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
12:04
Kate Middleton gizemi aydınlandı! İngiliz basınında şoke eden iddia: Kraliyet’e yeni gelin geliyor!
Dünya haftalardır İngiliz Kraliyet Ailesi içindeki Kate Middleton gizemini konuşuyor. Uzun süredir gözlerden uzak olan Galler Prensesi Kate Middleton, paylaştığı sahte fotoğrafla olay olmuş, uluslararası ajanslar fotoğrafı yayından kaldırırken Kraliyet sessiz kalmıştı. Kate Middleton'dan yeni açıklama gelirken ülke basınında Middleton gizemini açıklığa kavuşturan haberler şoke etti.