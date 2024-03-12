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Giriş Tarihi: 12.03.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 12:04

Kate Middleton gizemi aydınlandı! İngiliz basınında şoke eden iddia: Kraliyet’e yeni gelin geliyor!

Dünya haftalardır İngiliz Kraliyet Ailesi içindeki Kate Middleton gizemini konuşuyor. Uzun süredir gözlerden uzak olan Galler Prensesi Kate Middleton, paylaştığı sahte fotoğrafla olay olmuş, uluslararası ajanslar fotoğrafı yayından kaldırırken Kraliyet sessiz kalmıştı. Kate Middleton'dan yeni açıklama gelirken ülke basınında Middleton gizemini açıklığa kavuşturan haberler şoke etti.

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Kate Middleton gizemi aydınlandı! İngiliz basınında şoke eden iddia: Kraliyet’e yeni gelin geliyor!

İngiliz Kraliyet Ailesi'nde sular durulmuyor. Prens William'ın eşi, Galler Prensesi Kate Middleton aylardır ortalarda görünmüyordu. Hakkında çok sayıda komplo teorisinin ortaya atılmasının ardından Kate Middleton'ın, başkent Londra'daki bir hastanede karnından ameliyat olduğu ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalacağı duyurulmuştu.

Kate Middleton gizemi aydınlandı! İngiliz basınında şoke eden iddia: Kraliyet’e yeni gelin geliyor!

OLAY ÜSTÜNE OLAY

Kensington Sarayı, Galler Prensesi'nin ne için tedavi gördüğüne ilişkin detaylı bilgi paylaşmazken durumunun kanserle bir ilişkisinin olmadığı kesin bir dille belirtilmişti.

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Kate Middleton gizemi aydınlandı! İngiliz basınında şoke eden iddia: Kraliyet’e yeni gelin geliyor!

Bu açıklama, Middleton için yaşanan merakı gidermezken aylar boyunca yüzü görülmeyen Kate'in felç geçirdiği, William'dan şiddet gördüğü, estetik operasyonlarını saklamak için yüzünü göstermediğine ilişkin sayısız komplo teorisi ortaya atılmıştı.

Kate Middleton gizemi aydınlandı! İngiliz basınında şoke eden iddia: Kraliyet’e yeni gelin geliyor!

Kraliyet'in üstündeki kara bulutları dağıtmak ve söylentilere nokta koymak için yapılan bir paylaşım ise daha büyük skandalı beraberinde getirmişti.

Kate Middleton gizemi aydınlandı! İngiliz basınında şoke eden iddia: Kraliyet’e yeni gelin geliyor!

FOTOĞRAF SAHTE ÇIKTI

Kensington Sarayı, Galler Prensesi'nin üç çocuğuyla birlikte birkaç gün önce çekildiği söylenen bir fotoğrafını yayınlamış, paylaşımlarda Prenses Kate'in yaptığı anlamına gelen "C" imzasının yer almıştı. Gönderilerde Prenses, kendisine verilen destek için teşekkür ederken, "Herkesin anneler gününü kutluyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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