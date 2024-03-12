Kate Middleton gizemi aydınlandı! İngiliz basınında şoke eden iddia: Kraliyet’e yeni gelin geliyor!

FOTOĞRAF SAHTE ÇIKTI

Kensington Sarayı, Galler Prensesi'nin üç çocuğuyla birlikte birkaç gün önce çekildiği söylenen bir fotoğrafını yayınlamış, paylaşımlarda Prenses Kate'in yaptığı anlamına gelen "C" imzasının yer almıştı. Gönderilerde Prenses, kendisine verilen destek için teşekkür ederken, "Herkesin anneler gününü kutluyorum." ifadelerini kullanmıştı.