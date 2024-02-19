Giriş Tarihi: 19.02.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
09:57
Katil İsrail için hesap vakti! Uluslararası Adalet Divanı'ndaki duruşmalar başlıyor: Türkiye de beyanda bulunacak
7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdıran ve bunu meşrulaştırmaya çalışan katil İsrail, hesap vermeye devam ediyor. Uluslararası Adalet Divanı bu kez, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından talep edilen danışma görüşü duruşması için toplanacak. Bu kapsamda Türkiye de 26 Şubat'ta Divan'da görüşlerini aktaracak. Bilindiği üzere Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.