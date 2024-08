Katil Netanyahu’dan İran’a gözdağı: Her türlü saldırıya karşılık vereceğiz

"BEDELİNİ AĞIR BİR ŞEKİLDE ÖDETECEĞİZ"

The Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre, İran'ı İsrail'e saldırmaması konusunda uyaran Netanyahu, her türlü saldırıya karşılık vereceklerini belirtti.