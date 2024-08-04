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Haberler Galeri Katil Netanyahu’dan İran’a gözdağı: Her türlü saldırıya karşılık vereceğiz
Giriş Tarihi: 04.08.2024 20:16 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 20:20

Katil Netanyahu’dan İran’a gözdağı: Her türlü saldırıya karşılık vereceğiz

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından Orta Doğu'da tansiyon yükseldi. İran ve Hizbullah'ın olası ortak saldırısına karşı Tel Aviv ve Washington hattında görüşme trafiği artarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan yeni bir açıklama geldi. Netanyahu, Kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada İran'a gözdağı vererek, İsrail'e saldırmaması konusunda uyardı. İşte detaylar…

Katil Netanyahu’dan İran’a gözdağı: Her türlü saldırıya karşılık vereceğiz

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için gittiği başkent Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. İran ve Hamas suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, Üst düzey İranlı bir yetkili yaptığı açıklamada "Her türlü yanıt sert ve acı verici olacaktır" dedi.

Katil Netanyahu’dan İran’a gözdağı: Her türlü saldırıya karşılık vereceğiz

'İran ve Hizbullah'ın ortak saldırı düzenleyeceği' ihtimaline karşı Washington-Tel Aviv hattın görüşme trafiği hız kazandı. Hatta ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Michael Erik Kurilla'nın, son gelişmeleri görüşmek üzere bölgeye geldiği bildirildi.

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Katil Netanyahu’dan İran’a gözdağı: Her türlü saldırıya karşılık vereceğiz

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık Kabine toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Katil Netanyahu’dan İran’a gözdağı: Her türlü saldırıya karşılık vereceğiz

"BEDELİNİ AĞIR BİR ŞEKİLDE ÖDETECEĞİZ"

The Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre, İran'ı İsrail'e saldırmaması konusunda uyaran Netanyahu, her türlü saldırıya karşılık vereceklerini belirtti.

Katil Netanyahu’dan İran’a gözdağı: Her türlü saldırıya karşılık vereceğiz

Netanyahu, "Bize karşı hangi cepheden olursa olsun herhangi bir saldırı eylemine karşılık vereceğiz ve bunun bedelini ağır bir şekilde ödeteceğiz." ifadelerini kullandı.

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