Giriş Tarihi: 04.08.2024 20:16
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
20:20
Katil Netanyahu’dan İran’a gözdağı: Her türlü saldırıya karşılık vereceğiz
Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından Orta Doğu'da tansiyon yükseldi. İran ve Hizbullah'ın olası ortak saldırısına karşı Tel Aviv ve Washington hattında görüşme trafiği artarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan yeni bir açıklama geldi. Netanyahu, Kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada İran'a gözdağı vererek, İsrail'e saldırmaması konusunda uyardı. İşte detaylar…