Giriş Tarihi: 11.03.2026 11:13 Güncelleme Tarihi: 11.03.2026 11:15

Kim Jong-Un'dan yeni 'nükleer' hamlesi: Dikkat çeken detay! Yeni varis kızı Kim Ju-ae mi?

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kızı Kim Ju-ae ile birlikte "stratejik" seyir füzesinin test fırlatışını denetledi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, test "ChoeHyon" adlı destroyerde gerçekleştirildi. Test kapsamında art arda çok sayıda seyir füzesi fırlatıldığı, füzelerin önceden belirlenmiş rotalarda 10.116 ile 10.138 saniye (yaklaşık 2 saat 48 dakika) boyunca havada kalarak hedeflerini tam isabetle vurduğu kaydedildi.

Testin yalnızca teknik bir deneme olmadığı, aynı zamanda Pyongyang'ın nükleer kararlılığını göstermek amacıyla yapıldığı belirtildi.

Kuzey Kore lideri Kim'in "stratejik" seyir füzesinin test fırlatışını kızıyla birlikte denetlediği anlar fotoğraflara yansıdı.

Füze testi, ABD ile Güney Kore'nin 9 Mart'ta başlattığı "Özgürlük Kalkanı" tatbikatıyla aynı döneme denk geldi.

KUZEY KORE LİDERİNİN KIZI VE "VARİS" TARTIŞMALARI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kızı Kim Ju-ae, 2022'de devlet medyasında ilk kez görünmesinden bu yana askeri geçit törenleri ve füze denemeleri dahil birçok etkinlikte babasına eşlik etmesiyle dikkati çekiyor.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Ocak 2024'teki değerlendirmesinde, 2013 doğumlu olduğu düşünülen Ju-ae'yi Kuzey Kore'nin "en muhtemel halefi" şeklinde nitelendirmişti.

Kim Jong-un'un da sembolik öneme sahip aile anıtını 1 Ocak'ta kızıyla ziyaret etmesi, onu "varisi olarak gördüğüne" yönelik tartışmaları yeniden gündeme getirmişti.

KUZEY KORE'DEN ABD VE İSRAİL'E 'İRAN' MESAJI

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bölgesel barış ve güvenliğin temellerini sarstığı belirtilerek, "Dünya çapında istikrarsızlığı artıran bu saldırgan eylemleri ciddi şekilde kınıyor ve bunlardan ciddi endişe duyuyoruz" denildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına Kuzey Kore yönetiminden tepki geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ı hedef alan saldırıların bölgesel barış ve güvenliğin temellerini sarstığı belirtilerek, "Dünya çapında istikrarsızlığı artıran bu saldırgan eylemleri ciddi şekilde kınıyor ve bunlardan ciddi endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

"ASLA HOŞ GÖRÜLEMEZ"

İran'da rejim değişikliğinin hedeflenmesine sert tepki gösterilerek, "İlgili ülkenin siyasi sistemini yok sayan, toprak bütünlüğünü ihlal eden, iç işlerine karışan ve sosyal sistemini devirme girişimini açıkça savunan her türlü sözlü tehdit ve askeri eylem asla hoş görülemez. Bu tür eylemler tüm dünya tarafından kınanmalı ve reddedilmelidir" denildi.

KUZEY KORE'DEN HAMANEY YORUMU

İran'da Ali Hamaney'in ölümü sonucunda yaşanan dini lider değişimine de değinilen açıklamada, "İran Uzmanlar Meclisi'nin İslam Devrimi'nin yeni liderini seçtiğine dair son resmi açıklamaya gelince, İran halkının en yüksek liderini seçme hakkına ve tercihine saygı duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

