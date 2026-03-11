Haberler
Kim Jong-Un'dan yeni 'nükleer' hamlesi: Dikkat çeken detay! Yeni varis kızı Kim Ju-ae mi?
Giriş Tarihi: 11.03.2026 11:13
Güncelleme Tarihi: 11.03.2026 11:15
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kızı Kim Ju-ae ile birlikte "stratejik" seyir füzesinin test fırlatışını denetledi. Öte yandan; Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bölgesel barış ve güvenliğin temellerini sarstığı belirtilerek, "Dünya çapında istikrarsızlığı artıran bu saldırgan eylemleri ciddi şekilde kınıyor ve bunlardan ciddi endişe duyuyoruz" denildi.