Kim Jong-Un’dan yeni ’nükleer’ hamlesi: Dikkat çeken detay! Yeni varis kızı Kim Ju-ae mi?

"ASLA HOŞ GÖRÜLEMEZ"

İran'da rejim değişikliğinin hedeflenmesine sert tepki gösterilerek, "İlgili ülkenin siyasi sistemini yok sayan, toprak bütünlüğünü ihlal eden, iç işlerine karışan ve sosyal sistemini devirme girişimini açıkça savunan her türlü sözlü tehdit ve askeri eylem asla hoş görülemez. Bu tür eylemler tüm dünya tarafından kınanmalı ve reddedilmelidir" denildi.



