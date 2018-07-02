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ın Uygulandığı Ülkeler!

Giriş Tarihi: 02.07.2018 11:55 Güncelleme Tarihi: 02.07.2018 12:38
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ın Uygulandığı Ülkeler!
Kimyasal Hadımın Uygulandığı Ülkeler!

Dünyanın pek çok ülkesinde cinsel saldırı suçu mâhkumlarına uygulanan, tecavüz ve cinsel saldırılara karşı caydırıcı bir yöntem olarak görülen ,

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ın Uygulandığı Ülkeler!
Kimyasal Hadımın Uygulandığı Ülkeler!

Bekir Bozdağ'ın açıklamalarının ardından tekrar gündeme geldi. Vatandaşlar da ın ne olduğuna dair bilgi almak için internette araştırma yapıyor. Peki Kimyasal hadım nedir? ne demek?

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ın Uygulandığı Ülkeler!
Kimyasal Hadımın Uygulandığı Ülkeler!

Tecavüz ya da diğer cinsel saldırı suçlarının cezalandırılması için kullanılan halk dilinde bilinen adıyla yöntemi yeniden Türkiye'nin gündeminde. Peki Bekir Bozdağ'ın açıklamaları ardından yeniden medyada yer alan kimyasal hadım nedir? Cinsel kastrasyon hangi ülkelerde, kimlere uygulanıyor?

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ın Uygulandığı Ülkeler!
Kimyasal Hadımın Uygulandığı Ülkeler!

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, bir süredir konuşulan ın yeni dönemde gündemde olduklarını duyurdu.
Bozdağ'ın Türkiye'yi yasa boğan minik Eylül'ün öldürülmesine ilişkin, 'Cinsel dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız.' sözleri ardından 'cinsel kastrasyon (kimyasal hadım) nedir?' soruları sıklaştı.

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ın Uygulandığı Ülkeler!
Kimyasal Hadımın Uygulandığı Ülkeler!

İşte, cinsel saldırı suçlarında kullanılmak üzere tasarlanan ve ilaçla tedavi kapsamında değerlendirilen yöntemine ilişkin detaylar!

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ın Uygulandığı Ülkeler!
Kimyasal Hadımın Uygulandığı Ülkeler!

KİMYASAL HADIM YÖNTEMİ NEDİR VE NASIL UYGULANIR?

yönteminde diğer hadım şekillerinde olduğu gibi penis ve testisler kesilmiyor. Kimyasal hadım yönteminde çeşitli kimyasallar kullanılarak yapılan hadım etme işleminde mahkumlara belirli aralıklarla ilaç veriliyor.

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ın Uygulandığı Ülkeler!
Kimyasal Hadımın Uygulandığı Ülkeler!

Haplar ve iğneler sayesinde cinsel saldırı suçunda bulunan suçlunun testosteron hormonu azaltılıyor ve cinsel isteği ortadan kaldırılıyor.

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