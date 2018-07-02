Kimyasal Hadımın Uygulandığı Ülkeler!

Dünyanın pek çok ülkesinde cinsel saldırı suçu mâhkumlarına uygulanan, tecavüz ve cinsel saldırılara karşı caydırıcı bir yöntem olarak görülen kimyasal hadım, Bekir Bozdağ'ın açıklamalarının ardından tekrar gündeme geldi. Vatandaşlar da kimyasal hadımın ne olduğuna dair bilgi almak için internette araştırma yapıyor. Peki Kimyasal hadım nedir? Kastrasyon ne demek? Tecavüz ya da diğer cinsel saldırı suçlarının cezalandırılması için kullanılan kastrasyon halk dilinde bilinen adıyla kimyasal hadım yöntemi yeniden Türkiye'nin gündeminde. Peki Bekir Bozdağ'ın açıklamaları ardından yeniden medyada yer alan kimyasal hadım nedir? Cinsel kastrasyon hangi ülkelerde, kimlere uygulanıyor? Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, bir süredir konuşulan kimyasal hadımın yeni dönemde gündemde olduklarını duyurdu. Bozdağ'ın Türkiye'yi yasa boğan minik Eylül'ün öldürülmesine ilişkin, 'Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız.' sözleri ardından 'cinsel kastrasyon (kimyasal hadım) nedir?' soruları sıklaştı. İşte, cinsel saldırı suçlarında kullanılmak üzere tasarlanan ve ilaçla tedavi kapsamında değerlendirilen kimyasal hadım yöntemine ilişkin detaylar! KİMYASAL HADIM YÖNTEMİ NEDİR VE NASIL UYGULANIR? Kimyasal hadım yönteminde diğer hadım şekillerinde olduğu gibi penis ve testisler kesilmiyor. Kimyasal hadım yönteminde çeşitli kimyasallar kullanılarak yapılan hadım etme işleminde mahkumlara belirli aralıklarla ilaç veriliyor. Haplar ve iğneler sayesinde cinsel saldırı suçunda bulunan suçlunun testosteron hormonu azaltılıyor ve cinsel isteği ortadan kaldırılıyor.