Kimyasal Hadımın Uygulandığı Ülkeler!

KİMYASAL HADIM YÖNTEMİ NEDİR VE NASIL UYGULANIR?



Kimyasal hadım yönteminde diğer hadım şekillerinde olduğu gibi penis ve testisler kesilmiyor. Kimyasal hadım yönteminde çeşitli kimyasallar kullanılarak yapılan hadım etme işleminde mahkumlara belirli aralıklarla ilaç veriliyor.