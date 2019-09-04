Türkiye'nin en iyi haber sitesi

tablo ortaya çıktı!

Kaybolan havalimanı, toza dönmüş evler, oyuncak gibi ters dönmüş gemiler, otomobiller... Dünya, Bahamalar'dan gelen görüntülerle şoka girdi.

Giriş Tarihi: 04.09.2019 12:30 Güncelleme Tarihi: 04.09.2019 12:34
Korkunç tablo ortaya çıktı!

Karayipler'in incisi Bahamalar'ı yerle bir eden Dorian Kasırgası ABD Florida'ya yaklaşırken, geride bıraktığı enkaz havadan görüntülendi.

Korkunç tablo ortaya çıktı!

Atlas Okyanusu'nda görülen en güçlü ikinci kasırganın ardından Abaco Adaları'nın uğradığı yıkımın boyutu, dev tsunami dalgalarının vurduğu şehirlere benziyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Korkunç tablo ortaya çıktı!

Reuters haber ajansı, binaların toz haline geldiğini ve dev gemilerin oyuncak gibi ters döndüğünü bildiriyor.

Korkunç tablo ortaya çıktı!

Bazı semtlerde neredeyse evlerin tümü yok olmuş durumda, tek tük binalar göze çarpıyor.

Korkunç tablo ortaya çıktı!

Sel sularının sürüklediği devasa konteynerlar sokak ortalarına kadar ulaşmış, bazı semtler enkazla kaplı.

Korkunç tablo ortaya çıktı!

Kilometrelerce alan harabe halinde, ters dönmüş tekneler ve araçlar her yerde.

Korkunç tablo ortaya çıktı!

Enkaz parçaları arasında çatılar, binaların parçaları ve kasırganın sürüklediği ağaçlar var.

BİZE ULAŞIN