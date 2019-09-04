Korkunç tablo ortaya çıktı!

Kaybolan havalimanı, toza dönmüş evler, oyuncak gibi ters dönmüş gemiler, otomobiller... Dünya, Bahamalar'dan gelen görüntülerle şoka girdi. Karayipler'in incisi Bahamalar'ı yerle bir eden Dorian Kasırgası ABD Florida'ya yaklaşırken, geride bıraktığı enkaz havadan görüntülendi. Atlas Okyanusu'nda görülen en güçlü ikinci kasırganın ardından Abaco Adaları'nın uğradığı yıkımın boyutu, dev tsunami dalgalarının vurduğu şehirlere benziyor. Reuters haber ajansı, binaların toz haline geldiğini ve dev gemilerin oyuncak gibi ters döndüğünü bildiriyor. Bazı semtlerde neredeyse evlerin tümü yok olmuş durumda, tek tük binalar göze çarpıyor. Sel sularının sürüklediği devasa konteynerlar sokak ortalarına kadar ulaşmış, bazı semtler enkazla kaplı. Kilometrelerce alan harabe halinde, ters dönmüş tekneler ve araçlar her yerde. Enkaz parçaları arasında çatılar, binaların parçaları ve kasırganın sürüklediği ağaçlar var.