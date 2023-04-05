Giriş Tarihi: 05.04.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 11:47

Kral Charles'ın eşi Camilla resmen ‘Kraliçe’ oluyor! Yasak aşktan tahta uzanan yol gündeme oturdu

İngiltere Kraliyeti, yeni kraliçesini ilan etmeye hazırlanıyor. Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen Kral 3. Charles'ın eşi Camilla resmen kraliçe olacak. Charles'ın tahta çıktığı günden bu yana "Konsort Kraliçe" olarak anılan Camilla'nın 6 Mayıs'taki taç giyme töreninde resmi kraliçe unvanına kavuşacağı belirtildi. Tören için basılan davetiyelerde Buckingham Sarayı Camilla için ilk kez bu unvanı kullandı. Charles'ın Prenses Diana ile evli olduğu dönemde ilişki yaşadığı Camilla'nın resmen Kraliçe olması, çiftin yasaklarla dolu geçmişlerini bir kez daha gündeme getirdi.