Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kral Charles'ın eşi Camilla resmen ‘Kraliçe’ oluyor! Yasak aşktan tahta uzanan yol gündeme oturdu
Giriş Tarihi: 05.04.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 11:47

Kral Charles'ın eşi Camilla resmen ‘Kraliçe’ oluyor! Yasak aşktan tahta uzanan yol gündeme oturdu

İngiltere Kraliyeti, yeni kraliçesini ilan etmeye hazırlanıyor. Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen Kral 3. Charles'ın eşi Camilla resmen kraliçe olacak. Charles'ın tahta çıktığı günden bu yana "Konsort Kraliçe" olarak anılan Camilla'nın 6 Mayıs'taki taç giyme töreninde resmi kraliçe unvanına kavuşacağı belirtildi. Tören için basılan davetiyelerde Buckingham Sarayı Camilla için ilk kez bu unvanı kullandı. Charles'ın Prenses Diana ile evli olduğu dönemde ilişki yaşadığı Camilla'nın resmen Kraliçe olması, çiftin yasaklarla dolu geçmişlerini bir kez daha gündeme getirdi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AA
Kral Charles’ın eşi Camilla resmen ‘Kraliçe’ oluyor! Yasak aşktan tahta uzanan yol gündeme oturdu

İngiltere Kralı 3. Charles'ın eşi Camilla'nın unvanı, Buckingham Sarayı tarafından ilk kez "Kraliçe" olarak Kral'ın 6 Mayıs'ta yapılacak taç giyme töreni davetiyelerinde kullanıldı.

Kral Charles’ın eşi Camilla resmen ‘Kraliçe’ oluyor! Yasak aşktan tahta uzanan yol gündeme oturdu

İngiltere Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatından bu yana "Queen Consort (Konsort Kraliçe)" olarak anılan Camilla'nın unvanı, Buckingham Sarayının hazırladığı resmi davetiyelerde ilk kez "Queen Camilla (Kraliçe Camilla)" olarak yer aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kral Charles’ın eşi Camilla resmen ‘Kraliçe’ oluyor! Yasak aşktan tahta uzanan yol gündeme oturdu

Başkent Londra'daki Westminster Abbey Kilisesinde 2 bin davetlinin katılımıyla 6 Mayıs'ta yapılacak taç giyme töreninde Camilla da Kral'ın yanında yer alacak ve bu tarih itibarıyla resmen "Kraliçe" olarak anılacak.

Kral Charles’ın eşi Camilla resmen ‘Kraliçe’ oluyor! Yasak aşktan tahta uzanan yol gündeme oturdu

KARARI KRALİÇE ELIZABETH DUYURMUŞTU

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin 5 Şubat 2022'de paylaştığı mesajında, oğlu Charles kral olduğunda, eşi Camilla'nın "kraliçe" olacağını açıklamıştı. Kraliçe Elizabeth, Prens Charles tahta çıktığında eşi Camilla'nın "kraliçe" unvanı almasını içten dilediğini belirtmişti.

Kral Charles’ın eşi Camilla resmen ‘Kraliçe’ oluyor! Yasak aşktan tahta uzanan yol gündeme oturdu

Kraliçe, Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini dile getirmişti.

SON DAKİKA