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Haberler Galeri Kuzey Kore 1 Ocak'ta 113 yılına girecek! Onlar dünyanın kapalı kutu ülkesi | Kuzey Kore hakkında bunları ilk kez duyacaksınız…
Giriş Tarihi: 21.11.2023 13:41 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 13:51

Kuzey Kore 1 Ocak'ta 113 yılına girecek! Onlar dünyanın kapalı kutu ülkesi | Kuzey Kore hakkında bunları ilk kez duyacaksınız…

Kuzey Kore, yönetim şekli nedeniyle dünyanın en kapalı kutu ülkelerinden bir tanesi. O yüzden de neler yaptıkları, günlük yaşamları, yedikleri, içtikleri, sokakları ve caddeleri hep merak konusu oldu. Kuruluşundan bugüne aynı aile tarafından yönetilen ülkede yaşananları öğrenenler şaşkınlarını gizleyemiyor. İşte Kuzey Kore'den en ilginç bilgiler...

Kuzey Kore 1 Ocak’ta 113 yılına girecek! Onlar dünyanın kapalı kutu ülkesi | Kuzey Kore hakkında bunları ilk kez duyacaksınız…

1950'DEN BU YANA SAVAŞ HALİNDELER
İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle Japonya'nın Kore'yi işgal etmesinden sonra, hem Sovyet Rusya hem de ABD, ülkenin geleceği için planlar yaptı. Bu, ABD liderliğindeki güçlerin ülkenin güneyini işgal etmesiyle, Sovyet liderliğindeki güçlerin ise kuzeyi işgal etmesiyle sonuçlandı. Bu, güneyde ABD kontrolü altında Batı yanlısı bir hükümetin ve kuzeyde Sovyet destekli bir komünist hükümetin kurulmasına yol açtı.

Kuzey Kore 1 Ocak’ta 113 yılına girecek! Onlar dünyanın kapalı kutu ülkesi | Kuzey Kore hakkında bunları ilk kez duyacaksınız…

BARIŞ ANTLAŞMASI İMZALANMADI
Ortak bir noktada buluşma girişimleri defalarca başarısız oldu ve iki taraf arasında yükselen gerilim, sonunda 1950'de savaşın çıkmasına neden oldu. Savaş 1953'te çıkmaza girerken, iki taraf arasında imzalanan hâlâ resmi bir barış antlaşması olmadığı için savaş fiilen sona ermemiş durumda.

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Kuzey Kore 1 Ocak’ta 113 yılına girecek! Onlar dünyanın kapalı kutu ülkesi | Kuzey Kore hakkında bunları ilk kez duyacaksınız…

KURULUŞUNDAN BUGÜNE AYNI AİLE YÖNETİYOR
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin ilk lideri, İkinci Dünya Savaşı'nda devrimci bir gerilla savaşçısı olarak eylemleriyle iktidara gelen Kim Il Sung'du. Komünist Çin ve SSCB'de önemli miktarda zaman geçirdiği için Sovyet kontrolündeki Kuzey Kore'nin kontrolü kendisine emanet edildi. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti kurulduğunda, yönetimde Kim Il Sung vardı. 1948'den 1994'te ölünceye kadar hüküm sürdü ve bu süre zarfında 'Büyük Lider' unvanını kazandı. Kim Jong Il, komünist bir devlet için oldukça alışılmışın dışında bir hamleyle babasının yerini aldı. Kim Jong Il'in inanılmaz derecede huysuz bir hükümdar olduğu ve bu da genellikle yönetme yeteneğini baltaladığı söyleniyor. Buna rağmen "Sevgili Lider" unvanını kazandı ve 2011'de ölünceye kadar hüküm sürdü. Daha sonra ülkenin bir sonraki lideri olarak Kim Jong Un atandı. 2011'de de kendisi 'Yüce Lider' rolünü üstlendi ve ülkeyi ataları gibi yönetmeye devam ediyor.

Kuzey Kore 1 Ocak’ta 113 yılına girecek! Onlar dünyanın kapalı kutu ülkesi | Kuzey Kore hakkında bunları ilk kez duyacaksınız…

DÜNYANIN EN BÜYÜK STADYUMU BURADA
1989'da inşa edilmiş olmasına rağmen, Kuzey Kore'nin 1 Mayıs Stadyumu, akıllara durgunluk veren 150.000 koltukla dünyanın en büyük oturma kapasitesine sahip. Stadyum en çok ülkenin her yıl düzenlenen sıkı koreografiye sahip danslara ve etkileyici jimnastik gösterilerine odaklanan bir etkinlikte kullanılıyor.

Kuzey Kore 1 Ocak’ta 113 yılına girecek! Onlar dünyanın kapalı kutu ülkesi | Kuzey Kore hakkında bunları ilk kez duyacaksınız…

SANILDIĞI GİBİ KOMİNİST BİR ÜLKE DEĞİL
Kuzey Kore ile ilgili yaygın yanılgılardan bir tanesi, ülkenin hala komünist bir ülke olduğunun düşünülmesidir. Kim Il Sung sosyalizme ve komünizme inanırken, kurduğu ülke yıllar geçtikçe hızla daha az komünist hale geldi. Ülkenin yeni iktidarında görüldüğü gibi, birçok klasik komünist uygulama kaldırıldı ve değiştirildi. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, komünist ilkelerini, öncelikle kendine güvenmeye odaklanan, Kim Il Sung tarafından tasarlanan benzersiz bir Kuzey Kore siyasi ideolojisi olan Juche ile değiştirdi. Resmi devlet yazılarından komünizmle ilgili tüm sözler yavaş yavaş kaldırıldı ve bu kelime 2009 yılına kadar anayasadan tamamen çıkarıldı.

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