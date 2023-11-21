Kuzey Kore 1 Ocak’ta 113 yılına girecek! Onlar dünyanın kapalı kutu ülkesi | Kuzey Kore hakkında bunları ilk kez duyacaksınız…

KURULUŞUNDAN BUGÜNE AYNI AİLE YÖNETİYOR

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin ilk lideri, İkinci Dünya Savaşı'nda devrimci bir gerilla savaşçısı olarak eylemleriyle iktidara gelen Kim Il Sung'du. Komünist Çin ve SSCB'de önemli miktarda zaman geçirdiği için Sovyet kontrolündeki Kuzey Kore'nin kontrolü kendisine emanet edildi. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti kurulduğunda, yönetimde Kim Il Sung vardı. 1948'den 1994'te ölünceye kadar hüküm sürdü ve bu süre zarfında 'Büyük Lider' unvanını kazandı. Kim Jong Il, komünist bir devlet için oldukça alışılmışın dışında bir hamleyle babasının yerini aldı. Kim Jong Il'in inanılmaz derecede huysuz bir hükümdar olduğu ve bu da genellikle yönetme yeteneğini baltaladığı söyleniyor. Buna rağmen "Sevgili Lider" unvanını kazandı ve 2011'de ölünceye kadar hüküm sürdü. Daha sonra ülkenin bir sonraki lideri olarak Kim Jong Un atandı. 2011'de de kendisi 'Yüce Lider' rolünü üstlendi ve ülkeyi ataları gibi yönetmeye devam ediyor.