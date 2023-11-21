Giriş Tarihi: 21.11.2023 13:41
Güncelleme Tarihi: 21.11.2023
13:51
Kuzey Kore 1 Ocak'ta 113 yılına girecek! Onlar dünyanın kapalı kutu ülkesi | Kuzey Kore hakkında bunları ilk kez duyacaksınız…
Kuzey Kore, yönetim şekli nedeniyle dünyanın en kapalı kutu ülkelerinden bir tanesi. O yüzden de neler yaptıkları, günlük yaşamları, yedikleri, içtikleri, sokakları ve caddeleri hep merak konusu oldu. Kuruluşundan bugüne aynı aile tarafından yönetilen ülkede yaşananları öğrenenler şaşkınlarını gizleyemiyor. İşte Kuzey Kore'den en ilginç bilgiler...