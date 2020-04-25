Son dakika haberleri: Kim Jong Un öldü iddiası gündeme bomba gibi düştü! Kim Jong-un öldü mü, son sağlık durumu nasıl ve hastalığı ne?

Ameliyat olduğu bilinen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında son dakika haberleri art arda geliyor. Uzun bir süredir ortalarda gözükmeyen Kim Jong Un sağlık durumu merak edilirken hakkında da çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Bu noktada, sosyal medyada dolaşan ve Çin kaynaklı olduğu ileri sürülen 'Kim Jong Un öldü' iddiası gündeme adeta bomba gibi düştü. Yaşanan bu durumun üzerine, 'Kim Jong-Un öldü mü ve sağlık durumu nasıl?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Öte yandan, Kuzey Kore liderinin biyografisi ve hayatı da merak edilen bir diğer konu durumunda.

SON DAKİKA FLAŞ İDDİA: KİM JONG UN ÖLDÜ MÜ?

Kuzey Kore liderinin sağlık durumu hakkında sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atılırken en son gündeme gelen ve Çin kaynaklı olduğu öne sürülen 'Kim Jong-un öldü' iddiası gündeme adeta bomba gibi düştü! ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da geçtiğimiz gece yarısı yaptığı açıklamada, Kim'in sağlık durumuna ilişkin 'Bence haberler doğru değil' sözlerini kullanmıştı. Peki, Kim Jong-Un öldü mü, hastalığı ne, sağlık durumu nasıl?

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