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Haberler Galeri Son dakika haberi: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un öldü mü? Kim Jong-un sağlık durumu nasıl, hastalığı ne?

Son dakika haberi: lideri ? Kim Jong-un sağlık durumu nasıl, hastalığı ne?

lideri Kim Jong Un'un sağlık durumu hakkında son dakika haberleri peş peşe gelirken çeşitli iddialar da ortaya atılıyor. Bu noktada, sosyal medyada dolaşan çeşitli iddialardan birisi de 'Kim Jong-un öldü' şeklinde oldu. Ameliyat olduğu bilinen Kuzey Kore liderinin son sağlık durumu merak edilirken coronavirüse yakalandığı da iddia ediliyor.Peki, , sağlık durumu nasıl ve hastalığı ne? , kaç yaşında İşte, son dakika haberinin detayları ve Kuzey Kore liderinin hayatı...

Giriş Tarihi: 25.04.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 09:36
Son dakika haberleri: Kim Jong Un öldü iddiası gündeme bomba gibi düştü! Kim Jong-un öldü mü, son sağlık durumu nasıl ve hastalığı ne?

Son dakika haberleri: Kim Jong Un öldü iddiası gündeme bomba gibi düştü! Kim Jong-un öldü mü, son sağlık durumu nasıl ve hastalığı ne?

Ameliyat olduğu bilinen lideri Kim Jong-un hakkında son dakika haberleri art arda geliyor. Uzun bir süredir ortalarda gözükmeyen merak edilirken hakkında da çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Bu noktada, sosyal medyada dolaşan ve Çin kaynaklı olduğu ileri sürülen 'Kim Jong Un öldü' iddiası gündeme adeta bomba gibi düştü. Yaşanan bu durumun üzerine, ' ve sağlık durumu nasıl?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Öte yandan, Kuzey Kore liderinin biyografisi ve hayatı da merak edilen bir diğer konu durumunda.

SON DAKİKA FLAŞ İDDİA: KİM JONG UN ÖLDÜ MÜ?

Kuzey Kore liderinin sağlık durumu hakkında sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atılırken en son gündeme gelen ve Çin kaynaklı olduğu öne sürülen 'Kim Jong-un öldü' iddiası gündeme adeta bomba gibi düştü! ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da geçtiğimiz gece yarısı yaptığı açıklamada, Kim'in sağlık durumuna ilişkin 'Bence haberler doğru değil' sözlerini kullanmıştı. Peki, Kim Jong-Un öldü mü, hastalığı ne, sağlık durumu nasıl?

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Son dakika haberleri: Kim Jong Un öldü iddiası gündeme bomba gibi düştü! Kim Jong-un öldü mü, son sağlık durumu nasıl ve hastalığı ne?

Son dakika haberleri: Kim Jong Un öldü iddiası gündeme bomba gibi düştü! Kim Jong-un öldü mü, son sağlık durumu nasıl ve hastalığı ne?

Devlet Başkanı Kim Jong-un'un kalp ameliyatıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kuzey Kore lideri Kim'in ailesi için inşa ettiği Hyang San Kliniği'nin Almanya ve Japonya'dan getirilen son teknoloji tıbbi malzemelerle donatıldığı belirtildi. Kim'i ameliyat eden doktorun da Almanya'da eğitim programlarına katıldığı ifade edildi.

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Son dakika haberleri: Kim Jong Un öldü iddiası gündeme bomba gibi düştü! Kim Jong-un öldü mü, son sağlık durumu nasıl ve hastalığı ne?

Son dakika haberleri: Kim Jong Un öldü iddiası gündeme bomba gibi düştü! Kim Jong-un öldü mü, son sağlık durumu nasıl ve hastalığı ne?

Kapalı bir rejim olması nedeniyle dünyanın en çok merak ettiği ülkelerden biri . Son olarak Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un kalp ameliyatı olduğu biliniyor ancak hastalığı ve sağlık durumuyla ilgili detaylar sır gibi saklanıyor.

Son dakika haberleri: Kim Jong Un öldü iddiası gündeme bomba gibi düştü! Kim Jong-un öldü mü, son sağlık durumu nasıl ve hastalığı ne?

Son dakika haberleri: Kim Jong Un öldü iddiası gündeme bomba gibi düştü! Kim Jong-un öldü mü, son sağlık durumu nasıl ve hastalığı ne?

Güney Kore'ye sığınan Kuzey Korelilerin ülkelerinden haber vermek için kurduğu "Daily NK" internet sitesi, Devlet Başkanı Kim'in ameliyatı ve sağlık durumuyla ilgili yeni iddialar ortaya attı. "Daily NK" da yer alan haberde, Kuzey Kore lideri Kim'in ailesi için özel inşa edilen Hyang San Kliniği hakkında bilgi verildi.

Son dakika haberleri: Kim Jong Un öldü iddiası gündeme bomba gibi düştü! Kim Jong-un öldü mü, son sağlık durumu nasıl ve hastalığı ne?

Son dakika haberleri: Kim Jong Un öldü iddiası gündeme bomba gibi düştü! Kim Jong-un öldü mü, son sağlık durumu nasıl ve hastalığı ne?

lideri Kim'in kısa süre önce kalp ameliyatı olduğu klinik başkent Pyongyang'ın 120 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Kim ailesi burada yaşıyor. Şimdiki liderin babası Kim Jong-il'in babası 1994 yılında kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Dönemin lideri Kim Jong-il babası Kim Jong-sung'un başkent Pyongyang'daki hastaneye yetiştirilemediği için yaşamını yitirdiği sonucuna vardı. Kim Jong-il ailenin kullanması için özel bir hastanenin inşa edilmesine onay verdi.

Son dakika haberleri: Kim Jong Un öldü iddiası gündeme bomba gibi düştü! Kim Jong-un öldü mü, son sağlık durumu nasıl ve hastalığı ne?

Son dakika haberleri: Kim Jong Un öldü iddiası gündeme bomba gibi düştü! Kim Jong-un öldü mü, son sağlık durumu nasıl ve hastalığı ne?

lideri Kim Jong-un'un kalp ameliyati olduğu hastane de burası. Hastanenin Almanya ve Japonya'dan getirilen son teknoloji tıbbi araç ve gereçlerle donatıldığı iddia ediliyor. Hastanedeki doktorların eğitim için sürekli yurtdışına gönderildiği de belirtiliyor.

Son dakika haberleri: Kim Jong Un öldü iddiası gündeme bomba gibi düştü! Kim Jong-un öldü mü, son sağlık durumu nasıl ve hastalığı ne?

Son dakika haberleri: Kim Jong Un öldü iddiası gündeme bomba gibi düştü! Kim Jong-un öldü mü, son sağlık durumu nasıl ve hastalığı ne?

lideri Kim Jong-un'un ameliyatını gerçekleştiren doktorun Almanya'da düzenli olarak eğitim programlarına katıldığı ileri sürüldü. Geniş güvenlik önlemleri altında yaşayan doktorun özel koruması olduğu da ifade ediliyor.

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