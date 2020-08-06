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'daki korkunç patlamanın arkasında o isim mi var? 'ndaki ile ilgili şoke eden iddia...

Geçtiğimiz gün 'ın başkenti 'ta korkunç bir meydana geldi. Beyrut 'ndan 2 bin 750 ton amonyum nitrat bulunan bir depoda meydana gelen patlamada 135 kişi hayatını kaybetti 5 binden fazla yaralı bulunuyor. Beyrut'ta meydana gelen patlamanın kaza mı yoksa suikast mi olduğu şüphesi gündemdeki yerini koruyor. Patlamanın perde arkasında ne var? İşte 'ndaki patlama ile ilgili şoke eden iddia...

Giriş Tarihi: 06.08.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 11:11
Lübnan'daki korkunç patlamanın arkasında o isim mi var? Beyrut Limanı'ndaki patlama ile ilgili şoke eden iddia...

Geçtiğimiz gün 'ın başkenti 'ta korkunç bir meydana geldi. Beyrut 'ndan 2 bin 750 ton amonyum nitrat bulunan bir depoda meydana gelen patlamada 135 kişi hayatını kaybetti 5 binden fazla yaralı bulunuyor. Beyrut'ta meydana gelen patlamanın kaza mı yoksa suikast mi olduğu şüphesi gündemdeki yerini koruyor. Patlamanın perde arkasında ne var? İşte 'ndaki patlama ile ilgili şoke eden iddia...

Lübnan'daki korkunç patlamanın arkasında o isim mi var? Beyrut Limanı'ndaki patlama ile ilgili şoke eden iddia...

Rus işadamı İgor Greçuşkin tarafından 7 yıl önce 'a getirilen, ancak Greçuşkin'in iflas etmesinin ardından içindeki 2750 ton amonyum nitrat ile limanda sahipsiz bırakılan geminin 'bilerek' burada bırakıldığı öne sürülüyor. Bu teoriye göre, patlayıcı madde yüklü bu gemi, düzmece bürokratik gerekçelerle burada Hizbullah tarafından kullanılması için burada bırakıldı. Rus Rosbalt haber ajansı, feci infilakın, İsrail'in Beyrut depolarda bulunan Hizbullah silahlarını yok etme operasyonu olabileceğini yazdı.

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Lübnan'daki korkunç patlamanın arkasında o isim mi var? Beyrut Limanı'ndaki patlama ile ilgili şoke eden iddia...

Rusya'da muhalif çizgideki 'Novaya gazeta' gazetesi, "Hizbullah'a bağlı adı açıklanmayan bir kaynağa göre, 'ndaki 12. deponun içinde, Hizbullah'ın İsrail'e karşı kullandığı çok sayıda uzun menzilli füze vardı. Bunlar İran'dan, gizlice buraya nakledilmişti. Ancak insan hatası yüzünden çıkan yangın neticesinde, yakınında bulunan tüm patlayıcı maddeler infilak etti" iddiasını ortaya attı.

Lübnan'daki korkunç patlamanın arkasında o isim mi var? Beyrut Limanı'ndaki patlama ile ilgili şoke eden iddia...

Güvenlik Servisi Başkanı Abbas İbrahim'in açıklaması da oldukça dikkat çekici. Patlamanın ardından gündeme gelen "İlk önce depodaki havai fişekler ateş aldı" iddiasını reddeden İbrahim, "Patlamayı tetikleyen havai fişek değil, oradaki başka bir madde alev aldı" diye konuştu.

Lübnan'daki korkunç patlamanın arkasında o isim mi var? Beyrut Limanı'ndaki patlama ile ilgili şoke eden iddia...

Rus Novaya Gazeta gazetesi ise, patlamanın şimdi meydana gelmesini 'manidar' buldu. Hizbullah'ın 'da işlediği suçları araştıran Birleşmiş Milletler Komisyonu'na işaret eden gazete, 7 Ağustos'ta eski Lübnan Başbakanı Refik el Hariri'nin, 2005 yılında suikast sonucu öldürülmesi araştırmasının sonuçlarının yayınlanacağını yazdı. Suikasttan Hizbullah ile Suriye'nin sorumlu tutulduğu hatırlatıldı.

Lübnan'daki korkunç patlamanın arkasında o isim mi var? Beyrut Limanı'ndaki patlama ile ilgili şoke eden iddia...

FACİA NASIL GELDİ?

Atom bombası gibi patlayan tonlarca amonyum nitrat maddesi 7 yıl önce Boğazlar'dan geçerek 'a ulaşmış. Rus işadamı İgor Greçuşkin'e ait gemi, taşıdığı amonyum nitrat yükünü Mozambik'e götürecekti. Ancak Rhosus adlı gemi yolda arızalanınca limanına demirledi. Bir daha da oradan ayrılamadı.

Lübnan'daki korkunç patlamanın arkasında o isim mi var? Beyrut Limanı'ndaki patlama ile ilgili şoke eden iddia...

Hürriyet'te yer alan habere göre; koronavirüs salgını ve ekonomik krizle mücadele eden , 'nda önceki gün meydana gelen muazzam patlamanın şokunu atlatmaya çalışıyor. Can kaybı 100'ü, yaralı sayısı 4 bini geçti. Limanda başta 2750 ton amonyum nitrat olmak üzere diğer kimyasal maddelerin tutulduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, bir olmuştu.

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