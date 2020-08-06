Lübnan'daki korkunç patlamanın arkasında o isim mi var? Beyrut Limanı'ndaki patlama ile ilgili şoke eden iddia...

Geçtiğimiz gün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta korkunç bir patlama meydana geldi. Beyrut Lİmanı'ndan 2 bin 750 ton amonyum nitrat bulunan bir depoda meydana gelen patlamada 135 kişi hayatını kaybetti 5 binden fazla yaralı bulunuyor. Beyrut'ta meydana gelen patlamanın kaza mı yoksa suikast mi olduğu şüphesi gündemdeki yerini koruyor. Patlamanın perde arkasında ne var? İşte Beyrut Lİmanı'ndaki patlama ile ilgili şoke eden iddia...