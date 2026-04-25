Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Macron’dan küstah Türkiye tehdidi! Kirli Fransız-Yunan planı ortaya çıktı, “Atina’ya savaş açılırsa burada olacağız”
Giriş Tarihi: 25.04.2026 15:51

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan ziyareti sırasında küstah açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Yunanistan'a karşı olası bir tehdidi durumunda Atina'nın yanında olacaklarını vurgulayan Macron "Egemenlik tehdit edilirse burada olacağız" dedi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
  • ABONE OL
Yunanistan ziyaretinde konuşan Macron, Türkiye'nin olası bir tehdidi karşısında Atina'ya açık destek vereceklerini söyledi.

YUNAN-FRANSIZ İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya gelen Macron, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın önemine dikkat çekti. Görüşmede Avrupa Birliği, NATO ve küresel aktörler olan ABD ile Çin'le ilişkilerin de ele alındığı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
"TÜRKİYE TEHDİT EDERSE BURADA OLACAĞIZ"

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesine göre Macron, Atina'daki Roma Agorası'nda düzenlenen "Avrupa İçin Zorluklar - Yarının Yolu" etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik olası bir tehdidine ilişkin soruya yanıt veren Macron, "Biz burada olacağız. 2021'deki o zorlu yazda neler yaptığımıza bakın. Birkaç ay önce Kıbrıs'ta neler yaptığımıza bakın. Bu, dostluğun tanımıdır" ifadelerini kullandı.

Macron, "Bahsettiğiniz ünlü ittifak – Yunanistan, Fransa ittifakı. Eğer egemenlik tehdit edilirse bilin ki biz burada olacağız" diyerek Atina'ya net destek mesajı verdi.

EPT News'ün haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı, "Türkiye Yunanistan'ı tehdit etseydi burada olurduk. Var olurduk. O zorlu yazda neler yaptığımıza, Kıbrıs'taki duruşumuza bakın. Bana göre gerçek dostluğun tanımı budur" dedi. Macron, ittifak ve dostluğun kriz anlarında somut adımlarla ortaya konduğunu vurguladı.

"AVRUPA BİRLEŞMELİ" ÇAĞRISI

Banking News'ün haberinde ise Macron açıklamalarında daha geniş bir jeopolitik çerçeveye değindi. "Türkiye Yunanistan'a karşı savaş açarsa Atina'yı destekleyeceğiz" diyen Macron, Avrupa'nın Rusya, Çin ve ABD karşısında daha birlik içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#YUNANİSTAN #TÜRKİYE #FRANSA #MACRON

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA