Macron’dan küstah Türkiye tehdidi! Kirli Fransız-Yunan planı ortaya çıktı, “Atina’ya savaş açılırsa burada olacağız”
Giriş Tarihi: 25.04.2026 15:51
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan ziyareti sırasında küstah açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Yunanistan'a karşı olası bir tehdidi durumunda Atina'nın yanında olacaklarını vurgulayan Macron "Egemenlik tehdit edilirse burada olacağız" dedi.