Meksika’daki operasyonun faturası ağır oldu: Kartelden korkunç misilleme! 25 güvenlik personeli öldürüldü
Giriş Tarihi: 23.02.2026 18:28
Meksika'nın en azılı uyuşturucu baronlarından "El Mencho"nun öldürülmesi ülkeyi kan gölüne çevirdi. Kartel, operasyonun ardından eş zamanlı saldırılar başlattı; yollar ateşe verildi, şehirler kilitlendi, 25 güvenlik personeli hayatını kaybetti.