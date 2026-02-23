Meksika’daki operasyonun faturası ağır oldu: Kartelden korkunç misilleme! 25 güvenlik personeli öldürüldü

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 23.02.2026 18:28

Meksika'nın en azılı uyuşturucu baronlarından "El Mencho"nun öldürülmesi ülkeyi kan gölüne çevirdi. Kartel, operasyonun ardından eş zamanlı saldırılar başlattı; yollar ateşe verildi, şehirler kilitlendi, 25 güvenlik personeli hayatını kaybetti.

Meksika Güvenlik Bakanı Omar García Harfuch, yaptığı açıklamada, "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes'in Jalisco eyaletinde düzenlenen askeri operasyon sırasında öldürüldüğünü duyurdu. El Mencho, Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) lideriydi.

KARTELDEN İNTİKAM SALDIRISI

Meksika ordusu, El Mencho'yu yakalamak amacıyla memleketi Jalisco'da operasyon başlattı. Çıkan silahlı çatışmada kartel lideri öldürüldü. Ancak bu gelişmenin hemen ardından kartel üyeleri ülke genelinde eş zamanlı şiddet eylemlerine girişti.

Yetkililere göre Jalisco'da altı ayrı saldırıda 25 güvenlik personeli yaşamını yitirdi. Ayrıca bir cezaevi görevlisi, bir savcılık çalışanı ve kimliği açıklanmayan bir kadın da hayatını kaybetti. Jalisco'da yaklaşık 30 şüpheli etkisiz hale getirilirken, komşu Michoacan eyaletinde de dört kişi öldürüldü.

Kartel üyeleri birçok eyalette yolları kapattı, araçları ateşe verdi ve şehirleri felç etti. Toplamda 20 eyalette 250'den fazla yol kesme eylemi gerçekleştiği bildirildi.

MEKSİKA'DA HALK SOKAĞA ÇIKAMAZ HALE GELDİ

Artan şiddet nedeniyle birçok eyalette okullar pazartesi günü tatil edildi. Yerel yönetimler ve yabancı ülke temsilcilikleri vatandaşlarına "evde kalın" çağrısı yaptı.

ABD Büyükelçiliği, sekiz şehir ve Michoacan eyaletindeki personeline "bulunduğunuz yerde kalın" talimatı verdi ve ABD vatandaşlarını da benzer şekilde uyardı.

Jalisco'nun başkenti ve ülkenin en büyük ikinci kenti olan Guadalajara, pazar günü neredeyse tamamen boş kaldı. Ancak pazartesi sabahı işe gidiş saatlerinde şehirde kısmi hareketlilik gözlendi.

Şiddet olayları nedeniyle Guadalajara Hayvanat Bahçesi'nde mahsur kalan 1000'den fazla kişi geceyi otobüslerde geçirmek zorunda kaldı. Polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Turistik kent Puerto Vallarta'da çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntülerde ise sahilde yürüyen turistlerin arka planda yükselen duman bulutları dikkat çekti.

DEVLET BAŞKANI'NDAN "SAKİN OLUN" ÇAĞRISI

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, halka sakin olma çağrısı yaptı. Yetkililer, 250'den fazla yol barikatının temizlendiğini açıkladı. Sheinbaum'un gelişmelere ilişkin günlük basın toplantısında kapsamlı açıklama yapması bekleniyor.

ABD'DEN OPERASYONA İSTİHBARAT DESTEĞİ

Beyaz Saray, operasyon sırasında ABD'nin istihbarat desteği sağladığını doğruladı ve El Mencho'nun etkisiz hale getirilmesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı. El Mencho, hem Meksika hem de ABD'de en çok aranan suçlular arasında yer alıyordu.

CJNG, uyuşturucunun ABD'ye kaçırılmasıyla tanınıyor ve devlet yetkililerine yönelik saldırılarıyla biliniyordu.

Meksika yönetimi, dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçılarından birinin öldürülmesinin ABD'nin kartellerle mücadele konusunda artan baskısını hafifleteceğini umuyor. Ancak uzmanlar ve yerel halk, güçlü kartelin yeni bir şiddet dalgası başlatabileceği endişesi taşıyor.

