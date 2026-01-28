Haberler
Meta’dan cinsel yapay zeka skandalı: Bunun adı çocuk istismarı! Zuckerberg uyarıları yok saydı
Giriş Tarihi: 28.01.2026 15:36
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 16:52
Meta'nın yapay zeka politikaları mahkemelik oldu. İç yazışmalar, Instagram ve Facebook'taki yapay zeka botunda çocukların cinsel içerikli sohbetlere maruz kalabileceği uyarılarının şirketin CEO'su Mark Zuckerberg tarafından görmezden gelindiğini ortaya koydu. New Mexico'daki savcılığa göre bu açık bir çocuk istismarı ihmali.