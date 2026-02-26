Haberler
Modi-Netanyahu görüşmesinde Türkiye’ye karşı küstah ifadeler: Türkleri rahatsız etmekse neden olmasın?
Giriş Tarihi: 26.02.2026 11:01
Hindistan basınında yer alan haberlere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan hattına karşı denge oluşturmak amacıyla Hindistan'a "Altılı İttifak" (Hexagon) adı verilen esnek bir jeopolitik oluşuma katılma çağrısı yaptı. Çekirdeğini İsrail, Hindistan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın oluşturduğu yapının diplomatik koordinasyon, ekonomik entegrasyon, güvenlik iş birliği ve istihbarat paylaşımına dayanacağı belirtilirken; İsrailli analistlere göre girişim, 2025'teki Hindistan-Pakistan gerilimi sonrası Türkiye'nin bölgedeki artan etkisine karşı "ılımlı eksen" arayışının bir parçası olarak değerlendirildi. Öte yandan Hindistan Başbakanı Narendra Modi de İsrail Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Tel Aviv yönetimine destek verirken, Netanyahu da Osmanlı Devleti'ni işgalci olmakla suçladı.