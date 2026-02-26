Modi-Netanyahu görüşmesinde Türkiye’ye karşı küstah ifadeler: Türkleri rahatsız etmekse neden olmasın?

GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ VE "ILIMLI EKSEN" ARAYIŞI

Hindistan merkezli The Week'e göre ziyaretin bir diğer boyutu ise Türkiye ile artan gerilim. İsrailli analistler, Modi'nin İsrail temaslarının, Hindistan ile Pakistan'ın yakın müttefiki olan ve son dönemde Bangladeş ile de ilişkilerini geliştiren Türkiye arasındaki gerilimle bağlantılı bölgesel bir çerçeveye oturduğunu ifade etti.