Haberler
Galeri
Modi-Netanyahu görüşmesinin arka planı: “Türkiye büyük bir engel”
Giriş Tarihi: 25.02.2026 12:00
Modi-Netanyahu görüşmesinin arka planı: “Türkiye büyük bir engel”
İsrail merkezli Ynet gazetesine göre Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin İsrail'e gerçekleştireceği ziyaret, Türkiye-Pakistan yakınlaşmasına karşı "ılımlı ekseni" güçlendirme hamlesi olarak görülüyor. Haberde, Hindistan'ın Türkiye'nin Pakistan ve Bangladeş'e yönelik savunma desteğinden rahatsız olduğu, İsrail ve Körfez ülkeleriyle kuracağı hat üzerinden Avrupa'ya uzanan bir blok oluşturarak Ankara merkezli ekseni dengelemeyi hedeflediği vurgulanıyor.